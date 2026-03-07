El increíble partido que se le escapó al Mallorca en el debut de Demichelis

El exentrenador de River tuvo un estreno cargado de frustración en su primera experiencia como DT principal en el fútbol europeo.

Hoy 15:25

El estreno de Martín Demichelis como entrenador del RCD Mallorca dejó una sensación de profunda frustración. Cuando todo parecía encaminado hacia un triunfo resonante en el campo de CA Osasuna, un cierre de partido muy desfavorable terminó sellando un empate 2-2 con sabor a derrota.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto visitante se había puesto en ventaja gracias a un doblete de Vedat Muriqi, quien marcó a los 35 y 61 minutos para encaminar lo que parecía una victoria clave en la lucha por la permanencia.

En la recta final del encuentro, y con ambos equipos jugando con diez futbolistas, el local encontró energías para reaccionar.

A los 89 minutos, Kike Barja descontó para Osasuna y encendió la ilusión en el estadio. Ya en tiempo agregado, Ante Budimir apareció para marcar el 2-2 definitivo, dejando sin festejo al equipo dirigido por Demichelis.

Mallorca sigue en zona de descenso

El empate dejó un fuerte sabor amargo porque Mallorca tenía el triunfo en sus manos y necesitaba sumar de a tres.

Con este resultado, el equipo no pudo salir de la zona de descenso en La Liga y se mantiene en el puesto 18° con 25 puntos, cuando restan once fechas para el final del campeonato.

El conjunto balear tendrá ahora una serie de partidos clave para intentar salir del fondo de la tabla.

Primero recibirá al RCD Espanyol en su estadio. Luego visitará a Elche CF, un rival directo en la pelea por la permanencia.

Más adelante volverá a jugar como local frente al Real Madrid, donde milita el juvenil argentino Franco Mastantuono, quien debutó en la Primera de River Plate justamente bajo la conducción de Demichelis.