Darío Barassi habló sobre su salud tras la cirugía que se hizo: “Me cuesta un montón y me desespero”

El conductor contó cómo lo afecta su problema y reveló detalles de su diagnóstico.

Hoy 15:35

A pocos días de volver a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de Ahora Caigo, Darío Barassi abrió su corazón y habló sin filtros sobre el problema de salud que lo acompaña desde hace un tiempo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conductor participó como invitado en el programa Puro Show Noche (eltrece) y, entre risas, recordó la intervención quirúrgica a la que debió someterse. “Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas”, explicó Barassi.

Aunque aclaró que no se trata de nada grave, reconoció que el tratamiento le exige algo que le resulta muy difícil: “Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero”.

El también comediante, fiel a su estilo, le puso humor a la situación y contó cómo vive esos días en los que debe evitar hablar. “No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular”, relató entre risas. Y sumó, divertido: “Mi mujer está chocha todo ese tiempo”.

En la entrevista, el presentador también se mostró muy sincero al hablar de su vida personal y del fuerte vínculo que mantiene con su esposa, Luli, y sus hijas. “Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado”, aseguró.

Barassi destacó la unión que formaron juntos a lo largo de los años: “Somos un equipo, y estoy seguro que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así”.

Para cerrar, el conductor dejó en claro dónde está su mayor felicidad: “Llenar a mi casa para mí es un placer. Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida”.