Caputo sumó al economista uruguayo Ernesto Talvi al Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la incorporación del economista uruguayo, Ernesto Talvi, a su equipo. "Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” remarcó en un posteo en la red social X.
La llegada de Talvi se da en un contexto de cambios en el Gobierno. Durante la última semana, se confirmó la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Economía y de Sebastián Amerio, como nuevo Procurador del Tesoro de la Nación.
El número dos del equipo de Caputo, José Luis Daza, también se hizo eco de la llegada del economista uruguayo y aseguró que el mismo tiene "una destacadísima trayectoria como académico, policymaker e investigador en organismos internacionales". Y hasta el presidente Javier Milei celebró la reciente incorporación, compartiendo el tuit del ministro junto a un breve mensaje:"TMAP. ¡VLLC!".
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron la incorporación de Talvi como asesor del equipo económico. El economista uruguayo combina una extensa trayectoria académica con una marcada vocación política, que se consolidó especialmente a partir de 2018, cuando fundó el movimiento liberal-progresista “Ciudadanos”, dentro del Partido Colorado de Uruguay.
Antes de aceptar este nuevo rol, Talvi se desempeñaba como investigador visitante en el Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, institución dirigida por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.
En paralelo, también mantiene actividad académica como investigador del Real Instituto Elcano, en España. A lo largo de su carrera, además, condujo la iniciativa de Política Económica y Social para América Latina de la Brookings Institution, con sede en Washington.
Su perfil político se volvió más visible durante los últimos años en Uruguay. Fue candidato presidencial, resultó electo senador y posteriormente asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en 2021 decidió retirarse de la actividad política.
En cuanto a su formación, Talvi es Doctor en Economía y Master en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de Licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Durante la década del noventa ocupó el cargo de jefe del Banco Central del Uruguay en el marco del programa de estabilización de aquellos años y también dirigió la Iniciativa para América Latina de Brookings Institution.