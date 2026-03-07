A ocho meses de la muerte de Mila, la esposa de Tomás Yankelevich volvió a mostrarse en público

La actriz publicó en redes sociales una foto de un encuentro con amigas en Miami.

Después de casi ocho meses de silencio y dolor tras la muerte de su hija Mila, de siete años, Sofía Reca reapareció en público y en redes sociales. La actriz y pareja de Tomás Yankelevich se mostró junto a un grupo de amigas en un restaurante de Miami, donde vive con su familia, marcando así su primera salida social desde la tragedia que cambió su vida para siempre.

El 29 de julio de 2025 quedó grabado a fuego en la familia Yankelevich. Ese día la nena perdió la vida en un accidente náutico en la Bahía de Biscayne, cerca de la isla Hibiscus. La chica era nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

La última vez que Sofía Reca había publicado algo en sus redes fue un posteo dedicado a su hija Mila, tras la tragedia. Desde entonces, eligió el silencio y el bajo perfil. Pero en las últimas horas, se la vio nuevamente en una foto grupal, disfrutando de una salida con amigas en el restaurante Makoto, en Bal Harbour, al norte de Miami.

“Fue un encuentro de amigas, se la vio muy bien”, contaron en el programa La Posta del espectáculo. En la imagen, la actriz aparece de costado a la cámara, con una sonrisa, compartiendo el final de la reunión. “Mis amigas potris”, escribió, dejando ver que, de a poco, empieza a retomar su vida social.

El posteo

El periodista Gustavo Méndez detalló: “Estuvieron en el restaurante Makoto de Miami, en Bal Harbour, que es donde vive Sofía Reca con Tomás Yankelevich, y ahí está con el grupo de amigas. De a poquito, después de la tragedia, Sofía Reca está socializando un poco”.