“Está editado”: Yanina Latorre mostró la foto de Evangelina Anderson y dijo que fue retocada con IA

La conductora expuso la secuencia completa de imágenes y planteó que una de las que circuló podría haber sido modificada con inteligencia artificial.

Hoy 17:36

La polémica entre Evangelina Anderson y Ian Lucas sumó un nuevo capítulo luego de que Yanina Latorre mostrara al aire una imagen que, según sostuvo, evidenciaría que la modelo habría intentado instalar una versión distinta a la que trascendió.

Todo ocurrió durante Sálvese quien pueda (América), donde la panelista analizó la foto que Anderson había presentado previamente para explicar el contexto de las imágenes en las que aparece a los besos con el influencer. En ese marco, Latorre aseguró que la foto que circuló estaba editada y pidió mostrar la secuencia completa.

“Mostrame toda la secuencia. ¡Mirá, mirá, mirá! La otra que está dando vuelta la cara estaba editada, Majo. Nos toma por boludos”, lanzó la panelista, mientras comparaban las imágenes en pantalla.

Secuencia de fotos

Según explicó, la fotografía que se difundió mostraría a Lucas intentando acercarse para darle un beso mientras Anderson se corre hacia atrás, como si lo estuviera rechazando. Sin embargo, para Latorre esa imagen no reflejaría lo que realmente pasó. “Mirá, esto está editado. Mirá la cara de él. Esto está editado. Mirá qué amiga que tenés Majo cómo te manda fotos editadas. Traeme las verdaderas. Él no tiene la boca de la foto editada”, insistió.

Incluso, desde el programa señalaron detalles que despertaron sospechas sobre la autenticidad de la imagen: diferencias en la cara del influencer y en el tono de piel respecto de otras fotos del mismo momento.

Fotos

La panelista también ironizó sobre la situación y sugirió que la propia Anderson terminó generando más polémica. “La amo a Evangelina Anderson. Se mete sola en quilombos. Si sos inteligente y sabés que hay 20 fotos, editás una y van a mandar las verdaderas. Yo no lo puedo creer”, expresó.