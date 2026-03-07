Videos: impactante erogación de agua en el dique de Las Termas por el fuerte aumento del caudal

Desde la medianoche de este sábado el dique de Las Termas de Río Hondo libera 805 metros cúbicos de agua por segundo, debido al mayor aporte registrado en la cuenca. La situación generó un notable movimiento de agua en la represa.

El dique de Las Termas de Río Hondo registró en las últimas horas un fuerte incremento en la erogación de agua, producto del mayor ingreso desde la cuenca que alimenta la represa. La situación provocó un importante movimiento del caudal en el sector del embalse, lo que quedó reflejado en distintos videos registrados en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, desde las 0 de este sábado el caudal liberado aguas abajo alcanza los 805 metros cúbicos por segundo, una cifra considerable que responde al aumento del volumen de agua que llega al dique.

Este nivel de erogación generó una escena impactante en la represa, donde puede observarse la gran cantidad de agua que es liberada hacia el río, algo que no suele verse con frecuencia cuando el nivel del dique se mantiene estable.

Ante este escenario, Protección Civil de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo volvió a emitir un alerta naranja, debido al incremento del caudal que se dirige aguas abajo.

Desde el organismo señalaron que no se esperan desbordes, aunque advirtieron que podrían registrarse filtraciones o acumulación de agua en sectores bajos o cercanos al cauce, especialmente en zonas aledañas al río.

Las autoridades indicaron además que se mantiene un monitoreo permanente de la situación, teniendo en cuenta que el nivel de erogación depende del comportamiento de la cuenca y del volumen de agua que continúa ingresando a la represa en las próximas horas.