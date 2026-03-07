Tragedia en un parque turístico: una mujer murió tras caer de un tobogán

La joven, de 28 años, salió despedida del juego en Colombia y el momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Una joven de 28 años murió tras sufrir un grave accidente en un parque recreativo de Chinácota, Colombia. La víctima salió despedida de un tobogán y recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó la muerte. El video del momento se hizo viral en las redes sociales.

Tragedia en Colombia: una mujer de 28 años se tiró por un tobogán extremo en un parque de diversiones y murió. La víctima salió despedida a toda velocidad de la estructura y nadie pudo hacer nada para salvarla. La atracción se inauguró hace un mes, y ahora investigan si el lugar estaba debidamente habilitado.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique. Según informaron las autoridades locales, la atracción donde ocurrió el accidente se inauguró hace apenas un mes.

Según reportó La Opinión Colombia, tras el accidente la joven quedó herida pero estaba consciente. Sin embargo, su estado se complicó durante el traslado a un centro asistencial en Cúcuta, donde finalmente falleció.