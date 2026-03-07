“La número 1 es argentina”: Billboard publicó su ranking con las mejores bandas de rock en español ¿falta alguna?

La revista especializada elaboró un listado con los 50 grupos más influyentes del género y tres bandas argentinas se ubicaron entre los primeros cuatro puestos.

La edición latinoamericana de Billboard publicó un ranking con las 50 mejores bandas del rock en español, una selección elaborada por su consejo editorial que recorre más de seis décadas de historia del género en la región. Y la número uno es una icónica banda del Rock Nacional de la Argentina.

Como ocurre con casi todas las clasificaciones musicales, el listado generó debates y opiniones encontradas entre fanáticos y especialistas. Sin embargo, el ranking también dejó algunos consensos claros, especialmente en los primeros puestos.

El primer lugar fue para Soda Stereo, considerada una de las bandas más influyentes del rock latino gracias a su repertorio de clásicos y su proyección internacional. En el segundo puesto aparece la banda mexicana Café Tacvba, mientras que el podio lo completa Sui Generis, el histórico proyecto musical encabezado por Charly García.

Fuerte presencia argentina

El ranking muestra una marcada presencia argentina en los primeros lugares. Además de Soda Stereo y Sui Generis, también aparecen Los Fabulosos Cadillacs y Babasónicos, dos grupos que marcaron generaciones y lograron gran repercusión en toda Latinoamérica. El top ten se completa con bandas emblemáticas de distintos países de la región, entre ellas Los Prisioneros (Chile), Caifanes, Zoé y Maná (México), además de Aterciopelados (Colombia).

Estos son los 50 mejores discos del rock en español según la revista Billboard

50. Enjambre

Enjambre se fundó en Zacatecas, México, en 2005, por los hermanos Luis Humberto, Rafael y Julián Navejas, junto a su primo Isaac Navejas y el baterista ángel Sánchez. El grupo ha lanzado ocho álbumes de estudio y renovó parte de su repertorio con versiones en bolero y danzón en su disco más reciente. En 2024 fue distinguido como Embajador Cultural de Zacatecas y actualmente realiza una gira internacional celebrando su trayectoria.

49. Los Rabanes

Los Rabanes, formados en 1996 en Panamá, alcanzaron relevancia como referentes del rock alternativo centroamericano. Liderados por Emilio Regueira, fusionan rock, reggae, ska y ritmos latinos, y abordan temáticas sociales con humor y sátira. El grupo mantiene actividad constante con presentaciones en América Latina y Estados Unidos.

48. Diamante Eléctrico

La banda colombiana Diamante Eléctrico nació en 2012 en Bogotá, impulsada por Juan Galeano y Daniel álvarez. Ha ganado dos Latin Grammy y combina elementos de rock, pop, funk y punk. Ha participado en festivales internacionales y se posiciona como uno de los nombres destacados de la nueva generación del rock colombiano.

47. Líbido

Líbido, originaria de Lima, Perú, fue fundada en 1996 por Salim Vera, Antonio “Toño” Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman. Su propuesta revitalizó el interés por el rock alternativo en la región, logrando reconocimiento en Sudamérica y premios MTV. Canciones como “En esta habitación” marcaron su carrera.

46. Zurdok

Zurdok surgió en Monterrey, México, en los años noventa y formó parte de la Avanzada Regia. El grupo, inicialmente llamado Zurdok Movimiento, grabó dos álbumes clave y se consolidó como banda de culto dentro del rock alternativo mexicano. Su reencuentro en 2014 marcó el regreso a los escenarios con nuevo material.

45. Duncan Dhu

En España, Duncan Dhu se conformó en 1984 con Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles. El grupo alcanzó notoriedad con melodías pop-rock y letras nostálgicas, logrando éxitos como “En algún lugar”. En 1991 fue nominado al Grammy en la categoría pop latino.

44. La Vida Bohème

La Vida Bohème, formada en Caracas, Venezuela, irrumpió en 2010 con una propuesta de energía intensa que mezcla garage y post-punk. Liderado por Henry D’Arthenay, el grupo ha abordado temáticas políticas y sociales, y sigue activo con discos de sonido experimental y presentaciones internacionales.

43. Bersuit Vergarabat

Bersuit Vergarabat es una banda argentina de fusión creada en 1987. Se distingue por su originalidad, lírica crítica y la mezcla de géneros como rock, milonga, cumbia y cuarteto. Gustavo Cordera fue su cantante principal durante los años de mayor éxito del grupo. Bersuit mantiene un repertorio vigente en la escena latinoamericana

42. Hello Seahorse!

Desde Ciudad de México, Hello Seahorse! se caracteriza por su sonido experimental y el registro vocal de Denise Gutiérrez. El grupo explora atmósferas electrónicas y ha editado álbumes de dream pop y minimalismo. Ha actuado en festivales como Vive Latino y Coachella, consolidándose en la escena alternativa mexicana.

41. El Cuarteto de Nos

El Cuarteto de Nos, fundado en Uruguay en los años ochenta por los hermanos Roberto y Ricardo Musso, se caracteriza por sus letras irónicas y su fusión de rock, rap, funk y música electrónica. Alcanzó proyección continental con discos editados desde 2006 y mantiene presencia en festivales latinoamericanos.

40. Hombres G

Originarios de Madrid, Hombres G inició su carrera en 1982 y se convirtió en un fenómeno del pop-rock en España y América Latina. Integrado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, el grupo mantiene su formación original y continúa realizando giras internacionales.

39. Los Abuelos de la Nada

Los Abuelos de la Nada fue un grupo argentino creado en los años sesenta por Miguel Abuelo y relanzado en los ochenta con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica. Su repertorio abarca rock, pop y new wave y varias de sus canciones se convirtieron en clásicos del cancionero latinoamericano.

38. Plastilina Mosh

Desde Monterrey, México, Plastilina Mosh nació a finales de los años noventa y se destacó por su fusión de rock, electrónica, hip-hop y funk. El dúo formado por Jonás González y Alejandro Rosso logró reconocimiento internacional con álbumes como “Aquamosh” y canciones que se mantienen vigentes en la cultura pop.

37. Radio Futura

Radio Futura, originaria de Madrid, se formó a fines de los años setenta y fue pionera del post-punk y la experimentación en el rock español. El grupo, liderado por Santiago Auserón, innovó en el uso de ritmos y letras, y su obra sigue influyendo en la música iberoamericana.

36. Santa Sabina

Desde Ciudad de México, Santa Sabina se consolidó como un referente del rock progresivo con una estética oscura y teatral. Liderada por Rita Guerrero, la banda abordó temas poéticos y sociales y fue una de las primeras agrupaciones mexicanas en grabar un MTV Unplugged.

35. Vilma Palma e Vampiros

Vilma Palma e Vampiros, formada en Rosario, Argentina, en los años noventa, adquirió popularidad con su mezcla de pop-rock y letras festivas. Mario “Pájaro” Gómez lidera un grupo que mantiene su convocatoria y presencia en la música latinoamericana.

34. Los Bunkers

Los Bunkers surgieron en Concepción, Chile, en 1999 y luego se radicaron en México. La banda, que se inspira en el rock clásico y el pop de los años sesenta, lanzó siete discos de estudio y regresó a la actividad con presentaciones en festivales y nuevos lanzamientos.

33. Panteón Rococó

Panteón Rococó. Ciudad de México, septiembre de 2025 (Foto AP/Jon Orbach)Formado en Ciudad de México, Panteón Rococó fusiona ska, rock y ritmos populares. El grupo, que debutó en 1997, alcanzó reconocimiento con canciones que abordan temas sociales y mantiene una intensa actividad en escenarios de América y Europa.

32. Porter

Porter se fundó en Guadalajara en 2004 y rápidamente se posicionó como una de las bandas más innovadoras del rock alternativo mexicano. Su discografía explora desde el dream pop hasta sonidos experimentales y referencias a la cultura prehispánica.

31. Rata Blanca

Creada en Buenos Aires en 1986, Rata Blanca es una de las bandas de heavy metal más reconocidas de Hispanoamérica. Con el liderazgo del guitarrista Walter Giardino y Adrián Barilari como su vocalista más reconocido, el grupo suma diez discos de estudio y giras internacionales en un inconfundible estilo forjado entre riffs intensos y melodías elaboradas

30. No Te Va Gustar

No Te Va Gustar se formó en Uruguay en 1994 como un trío y luego creció hasta convertirse en una de las bandas más representativas del rock rioplatense. Liderada por Emiliano Brancciari, fusiona reggae, ska, murga y rock con letras de contenido social. Su segundo álbum, Este Fuerte Viento Que Sopla, les permitió consolidar su popularidad en Sudamérica. El grupo ha colaborado con artistas como Julieta Venegas y Jorge Drexler, y sigue activo con una discografía que aborda temáticas contemporáneas, como en el álbum Luz.

29. Tijuana No!

Tijuana No! fue una banda mexicana de ska, rock y punk nacida a finales de los años ochenta en Tijuana, con Julieta Venegas, Ceci Bastida y Luis Güereña entre sus integrantes. Sus letras se destacan por la crítica social y la protesta política, abordando temas como la discriminación y la injusticia. Canciones como “Pobre de ti” y “Transgresores de la ley” los posicionaron como un influyente exponente del género, pese a su corta trayectoria.

28. Los Auténticos Decadentes

Los Auténticos Decadentes se fundaron en Buenos Aires en 1986 y marcaron una era en el rock argentino al fusionar ska, pop, rock y cumbia. El grupo se caracteriza por su diversidad de estilos y letras festivas, con himnos como “Loco (Tu forma de ser)”, “La guitarra” y “Corazón”. Han realizado giras internacionales y mantienen un repertorio que sigue vigente en la cultura popular latinoamericana.

27. Kinky

Kinky se formó en Monterrey, México, a fines de los años noventa. Su propuesta mezcla cumbia, música electrónica, pop y rock alternativo. Integrada por Gil Cerezo, Ulises Lozano, Carlos Chairez, Omar Góngora y César Pliego, la banda sobresale por la energía de sus conciertos y temas como “Soun Tha mi primer amor”. Su primer álbum, Atlas, fue reconocido tanto por la crítica como por el público.

26. La Ley

La Ley nació en Chile en 1987 y se convirtió en referente del rock alternativo y pop rock en la región. Con Beto Cuevas en la voz y tras varios cambios de formación, la banda alcanzó éxito internacional y ganó el primer Grammy para una agrupación chilena. Entre sus canciones más conocidas figuran “El duelo” y “Mentira”. Su discografía incluye álbumes como “Invisible” y un MTV Unplugged.

25. Los Saicos

Los Saicos, formados en Lima en 1964, son considerados pioneros del punk rock a nivel mundial. Integrados por Erwin Flores, Rolando Carpio, César Castrillón y Francisco Guevara, el grupo se caracterizó por un sonido frenético y letras directas, como se puede escuchar en “Demolición”. Aunque su carrera fue breve, su influencia se mantiene en la historia del género.

24. Fobia

Fobia surgió en Ciudad de México en 1987 y se consolidó como una de las bandas líderes del rock en español de los años noventa. Liderada por Leonardo de Lozanne, la agrupación apostó por un sonido pop alternativo, con letras sobre el amor y el desamor. “El microbito” es uno de sus clásicos más recordados. Su propuesta aportó frescura y versatilidad a la escena mexicana.

23. Los Rodríguez

Los Rodríguez fue una banda hispano-argentina formada en Madrid en 1991 por Andrés Calamaro, Ariel Rot, Julián Infante y Germán Villela. Su fusión de rock con blues, flamenco y ritmos latinos marcó una época. El grupo se destacó por éxitos como “Sin documentos”, y tras su disolución en 1997, varios de sus miembros continuaron con carreras exitosas en solitario.

22. Almendra

Almendra, fundada en Buenos Aires en 1967, fue uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Liderada por Luis Alberto Spinetta, junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, la banda fusionó rock, folk y jazz, y se destacó por su lirismo y experimentación. “Muchacha (ojos de papel)” es una de sus canciones más emblemáticas. Su obra influyó en generaciones posteriores y el lema de su sorprendente ruptura -“Almendra no se separa, se multiplica”- se mantuvo a lo largo del tiempo.

21. El Gran Silencio

El Gran Silencio se formó en Monterrey y se caracteriza por su fusión de cumbia, vallenato, hip-hop, música norteña y rock alternativo. Su segundo álbum, “Libres y Locos”, les dio proyección internacional, mientras que “Chúntaros Radio Poder” consolidó su estilo híbrido y su presencia en festivales. El grupo sigue vigente con una propuesta ecléctica que conecta distintas tradiciones musicales.

20. Jarabe de Palo

Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés y originaria de Barcelona, debutó en 1996 con el álbum “La Flaca”. La banda fusiona rock, pop, flamenco y ritmos latinos, y es reconocida por letras reflexivas y colaboraciones con artistas internacionales. La agrupación editó catorce discos de estudio y mantuvo actividad hasta el fallecimiento de Donés en 2020.

19. Mano Negra

Mano Negra, fundada en París y liderada por Manu Chao, irrumpió a fines de los ochenta con una mezcla de punk, ska, reggae y flamenco. La banda se caracterizó por su energía y su espíritu contestatario, convirtiéndose en un referente de la contracultura tanto en Europa como en América Latina. Tras su separación en 1995, Manu Chao inició una exitosa carrera solista.

18. Los Jaivas

Los Jaivas se formaron en Viña del Mar, Chile, en 1963. El grupo fusiona instrumentos folclóricos andinos con rock progresivo y psicodélico. álbumes como “Alturas de Macchu Picchu”, inspirado en la obra de Pablo Neruda, reflejan su propuesta experimental y su aporte a la música latinoamericana. Son considerados un puente entre la tradición precolombina y el rock contemporáneo.

17. Alaska y Dinarama

Liderada por Alaska, el grupo fusionó pop electrónico, punk y new wave, y dejó clásicos como “A quién le importa”. Su legado sigue presente en la cultura pop hispana, influenciando a nuevas generaciones.

16. La Unión

La Unión, formada en Madrid en 1982, se destacó por su sonido pop-rock y new wave. Con Rafa Sánchez como vocalista, alcanzó fama internacional con la canción “Lobo Hombre en París”. Su repertorio incluye éxitos que combinan influencias tecno-pop, atmósferas urbanas y letras literarias. La banda se mantiene en actividad y en 2022 sufrió la pérdida del mítico guitarrista Mario Martínez.

15. Enanitos Verdes

Enanitos Verdes, originarios de Mendoza, Argentina, surgieron en 1979 y se convirtieron en referentes del rock latinoamericano. Liderados por el bajista y cantante Marciano Cantero, su repertorio incluye éxitos como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”. El grupo fusiona rock melódico, pop y folclore, y mantiene actividad internacional pese a la muerte de Cantero, el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años.

14. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

Maldita Vecindad se formó en Ciudad de México y es pionera en fusionar rock con música afroantillana y punk. La banda, liderada por Roco Pachukote, rinde homenaje a la cultura urbana y al cine mexicano clásico. álbumes como “El Circo” y “Baile de Máscaras” contienen himnos como “Kumbala” y “Pachuco”.

13. Molotov

Molotov es una banda mexicana surgida en los años noventa, conocida por su estilo provocador y su crítica social y política. Inspirados en Beastie Boys y Rage Against The Machine, alcanzaron notoriedad con su álbum debut “¿Dónde jugarán las niñas?” y canciones como “Gimme Tha Power” y “Frijolero”. Su música es un símbolo de rebeldía y denuncia en México y el mundo.

12. El Tri

El Tri, originalmente Three Souls in My Mind, es una de las bandas más longevas de México. Fundada en 1968 y liderada por Alex Lora, se convirtió en un emblema del rock nacional con letras de crítica social y espíritu contestatario. Su repertorio incluye clásicos como “Pobre soñador” y “Las piedras rodantes”, y la banda sigue vigente tras más de cinco décadas de carrera.

11. Héroes del Silencio

Héroes del Silencio, formada en Zaragoza en 1984, es una de las bandas más influyentes del rock español. Integrada por Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y Pedro Andreu -y la posterior incorporación de Alan Boguslavsky- conquistó escenarios internacionales con canciones como “Entre dos tierras” y “Maldito duende”. Su estilo fusiona rock gótico, hard rock y letras profundas, y su legado continúa presente en el panorama musical.

10. Aterciopelados

Aterciopelados nació en Colombia a comienzos de los años noventa, con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago al frente. El dúo se destacó por su capacidad para fusionar el rock alternativo con sonidos del folclore colombiano y abordar temáticas sociales como el feminismo, la ecología y la resiliencia. Su álbum debut, “Con el corazón en la mano”, marcó el inicio de una discografía influyente en la que sobresale “El Dorado”, obra que posicionó a la banda a nivel internacional. Canciones como “Bolero falaz” y “Florecita rockera” se convirtieron en referentes del rock latinoamericano. A lo largo de su carrera, Aterciopelados obtuvo varios Latin Grammy y colaboró con artistas de distintas latitudes. Su propuesta estética y su activismo cultural modificaron el panorama musical colombiano y latinoamericano.

9. Maná

Maná se formó en Guadalajara, México, en 1986, y desde entonces se consolidó como uno de los grupos más populares del pop rock en español. La banda, integrada por Fher Olvera, Alex González, Juan Calleros y Sergio Vallín, alcanzó proyección internacional con el disco “¿Dónde jugarán los niños?”, que estableció un récord de ventas en el mercado latinoamericano. Su repertorio cuenta con éxitos como “Rayando el sol”, “Oye mi amor” y “Corazón espinado”, este último junto a Carlos Santana. Maná ha sido reconocida por su defensa de causas sociales, incluyendo el activismo por los derechos de los migrantes. La banda suma nueve álbumes en el Billboard 200 y fue la primera agrupación de rock en español nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll.

8. Zoé

Zoé, originaria de la Ciudad de México, surgió en 1994 y se consolidó como un referente del rock alternativo y la experimentación sonora. Con León Larregui en la voz, Sergio Acosta en guitarra, ángel Mosqueda en bajo, Jesús Báez en teclados y Rodrigo Guardiola en batería, el grupo desarrolló un estilo que mezcla influencias del rock británico, la psicodelia y el pop latino. Discos como “Rocanlover”, producido por Phil Vinall, y “Reptilectric” impulsaron su proyección internacional. En 2018, el álbum “Aztlán” rindió homenaje a la mitología mexica, mientras que su más reciente trabajo, “Sonidos de Karmática Resonancia”, profundizó en el uso de texturas progresivas. Zoé ha obtenido el Grammy y varios Latin Grammy, y su música mantiene una amplia base de seguidores en América y España.

7. Caifanes

Caifanes surgió en Ciudad de México en 1987 y revolucionó la escena local al incorporar elementos del rock gótico, el new wave y sonidos tradicionales latinoamericanos. Fundada por Saúl Hernández, la banda lanzó su primer álbum homónimo en 1988, con temas como “La Negra Tomasa” y “Mátenme porque me muero”. Su discografía incluye “El diablito”, “El silencio” y “El nervio del volcán”, este último editado antes de su primera disolución en 1995. Caifanes fue la primera banda mexicana en grabar un MTV Unplugged. Tras una pausa, el grupo se reunió en 2011 y retomó su actividad en escenarios internacionales, aunque sin su guitarrista histórico Alejandro Marcovich. La influencia de Caifanes permanece en el sonido y la identidad del rock mexicano.

6. Babasónicos

Babasónicos se formó en Buenos Aires en 1991 y es considerada una de las bandas más innovadoras del rock argentino. Integrada por Adrián Dárgelos, Diego Tuñón, Mariano Roger, Diego Rodríguez, Gabriel Manelli y Diego Castellano, la agrupación se caracteriza por una constante experimentación sonora y lírica. El álbum “Jessico”, lanzado en 2001, marcó un antes y un después con canciones como “El Loco”, mientras que “Infame” y “Romantisísmico” profundizaron en la fusión de rock, electrónica y pop. Babasónicos ha mantenido una presencia activa en festivales internacionales y su repertorio se actualiza con nuevos lanzamientos y colaboraciones con artistas de diversos géneros.

5. Los Prisioneros

Los Prisioneros se fundó en San Miguel, Chile, en 1983, con Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia como integrantes originales. El grupo se destacó por su crítica social y política durante la dictadura chilena y por el uso del synth-pop y el new wave en canciones que se convirtieron en himnos generacionales. Temas como “El baile de los que sobran”, “Tren al sur” y “Estrechez de corazón” forman parte del repertorio clásico del rock en español. El álbum “Corazones”, producido por Gustavo Santaolalla, aportó una profundidad emocional inédita en la escena chilena. Los Prisioneros fueron pioneros en desafiar la censura y su legado se extiende a nuevas generaciones de músicos y oyentes en todo el continente.

4. Los Fabulosos Cadillacs

Los Fabulosos Cadillacs, nacidos en Buenos Aires en 1984, fusionan rock, ska, reggae y punk, y se han consolidado como uno de los grupos más influyentes de Latinoamérica. Liderados por Vicentico y Flavio Cianciarulo, el grupo alcanzó éxito internacional con “Matador”, incluido en el álbum “Vasos Vacíos”. Su repertorio abarca clásicos como “Mal bicho”, “Siguiendo la luna” y “Carnaval toda la vida”. La banda recibió premios Grammy y Latin Grammy, y su presencia en escenarios multitudinarios quedó demostrada en el Zócalo de Ciudad de México en 2023, donde congregó a 300.000 personas. Los Fabulosos Cadillacs mantienen vigencia con nuevas producciones y giras internacionales, y su propuesta combina compromiso social, crítica política y una intensa energía escénica.

3. Sui Generis

Sui Generis se formó en Buenos Aires en 1969 y fue uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Charly García y Nito Mestre lideraron una formación que fusionó folk, rock y música progresiva con letras introspectivas y de crítica social. Discos como Vida y Confesiones de invierno se convirtieron en un refugio emocional para la juventud argentina de los años setenta. El grupo dejó una huella permanente con canciones como “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras”. Sui Generis plagó de melancolía y espíritu adolescente al rock nacional y su despedida multitudinaria en el Luna Park marcó un hito en la masividad del género. Medio siglo después, su obra sigue siendo reeditada y reinterpretada por músicos de distintas generaciones.

2. Café Tacvba

Café Tacvba, formada en Ciudad de México en 1989, es reconocida por su innovación y su capacidad para fusionar el folclore mexicano con el rock alternativo, el bolero y la música electrónica. Integrada por Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Emmanuel del Real y Enrique Rangel, la banda revolucionó la escena con discos como “Re”, que amplió los límites del género con instrumentación tradicional y estructuras experimentales. Temas como “Eres”, “El baile y el salón” y su versión de “Déjate caer” consolidaron su popularidad en toda Iberoamérica. Café Tacvba ha ganado premios Grammy y Latin Grammy y es considerada una de las agrupaciones más influyentes del rock en español, participando activamente en proyectos de preservación cultural y colaborando con artistas internacionales.

1. Soda Stereo

Soda Stereo se formó en Buenos Aires en 1982 y es uno de los grupos más emblemáticos del rock en español. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti crearon un sonido que combinó el new wave, el post-punk y la experimentación electrónica, estableciendo una identidad propia que trascendió fronteras. El álbum Nada Personal incluyó canciones como “Cuando pase el temblor”, mientras que Doble Vida y Canción Animal aportaron clásicos como “En la ciudad de la furia” y “De música ligera”. La banda realizó giras multitudinarias por América Latina y fue pionera en la producción de videoclips y en la adopción de tecnologías en el estudio.

Tras su separación en 1997, el legado de Soda Stereo se mantuvo intacto y alimentó la carrera solista de Cerati. La gira Me verás volver ofreció una última serie de conciertos a sus fans, antes del accidente que terminó con la vida de su líder. La agrupación es considerada un fenómeno cultural que definió el rumbo del rock latinoamericano y su impacto persiste en la música contemporánea.

Un ranking que genera debate

La selección incluye artistas que marcaron distintas etapas del rock en español y refleja la diversidad de estilos y regiones que dieron forma al género en América Latina.

Como suele suceder con este tipo de listas, el ranking también despertó polémica entre los seguidores del rock, especialmente por algunas ausencias llamativas, como la del grupo Serú Girán, considerado por muchos como uno de los proyectos más importantes de la historia del rock argentino.

Más allá de las discusiones, el listado vuelve a poner en el centro de la escena a las bandas que ayudaron a construir el rock en español y abre una nueva excusa para revisitar discos y canciones que marcaron a varias generaciones.