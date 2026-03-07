Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAR 2026 | 0º
X
Mundo

Benjamin Netanyahu afirmó que la guerra de Israel contra Irán “continuará con toda la fuerza”

El primer ministro israelí afirmó que sus tropas tienen un plan para “desestabilizar al régimen” iraní y llamó a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica a entregar las armas.

Hoy 18:56

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que su país tiene control "casi total" del espacio aéreo sobre la capital de Irán y prometió la continuidad de los ataques.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un corto discurso transmitido por televisión, Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán "con toda" su fuerza. "Tenemos un plan metódico para erradicar el régimen iraní y alcanzar muchos otros objetivos", aseguró.

"Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán", agregó.

En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3400 ataques contra posiciones en Irán.

El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación.

Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva "ola de ataques" en la capital iraní.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Operativo en el barrio Almirante Brown: allanaron una casa, secuestraron drogas y detuvieron a cuatro personas
  2. 2. “Homicidio culposo y abandono de persona”: policía fue detenido por un accidente en el que murió una joven de 20 años
  3. 3. Operativo contra las picadas: más de 70 multas, 51 motos retenidas, 4 aprehendidos y droga secuestrada
  4. 4. El tiempo para este sábado 7 de marzo en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo nublado y una máxima de 28°
  5. 5. Las acciones argentinas bajaron más de 5% y el riesgo país se ubicó por encima de los 570 puntos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT