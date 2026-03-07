Ingresar
Se extravió “Roque”, un perro mestizo en el barrio Jorge Newbery

El perro llevaba un pañuelo en el cuello, igual al que se ve en la foto. Sus dueños piden colaboración de los vecinos para encontrarlo.

Hoy 19:19
Roque

Roque, un perro mestizo de color marrón y de patitas cortas, se extravió en el barrio Jorge Newbery, en la zona de Huaico Hondo

El animal responde a su nombre y llevaba un pañuelo en el cuello, el mismo que se ve en las fotografías difundidas.

Los propietarios solicitan a los vecinos que, en caso de verlo, se comuniquen de inmediato al teléfono 3854-118809. Cualquier información podría ayudar a que Roque regrese sano y salvo a su hogar.

