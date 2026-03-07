La Policía Federal se sumó al Día Internacional de los Policías Caídos y el Obelisco se iluminó de azul

La conmemoración, impulsada por Interpol, busca rendir homenaje a los efectivos que perdieron la vida en acto de servicio. En ese marco, la Policía Federal Argentina promovió la iluminación del emblemático monumento porteño.

La Policía Federal Argentina (PFA) adhirió este sábado a la conmemoración del Día Internacional en Memoria de los Policías Caídos en Acto de Servicio, una iniciativa impulsada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para honrar a los agentes que murieron cumpliendo su deber en distintas partes del mundo.

La jornada tiene como objetivo rendir tributo a todos los efectivos policiales que, sin importar su nacionalidad o cultura, entregaron su vida en cumplimiento de su vocación y al servicio de la comunidad.

Como parte de esta conmemoración internacional, Interpol propuso iluminar con el tradicional color azul policial diferentes sitios y monumentos emblemáticos alrededor del mundo, con el fin de visibilizar el homenaje y recordar a quienes cayeron en acto de servicio.

En ese marco, la Policía Federal Argentina —a través de su Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires— se sumó a la iniciativa promoviendo la iluminación del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, uno de los monumentos más representativos del país.

La actividad fue impulsada bajo la conducción del jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rolle, quien además se desempeña como Vocal por las Américas de Interpol, reforzando el compromiso institucional con esta jornada de reconocimiento internacional.

De esta manera, el emblemático monumento porteño se tiñó de azul como símbolo de respeto, memoria y reconocimiento a los policías que dieron su vida en cumplimiento del deber, en sintonía con los homenajes que se realizaron simultáneamente en distintos puntos del mundo.