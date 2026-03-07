“Él puede decidir”: Claudia Villafañe opinó sobre la foto de Lionel Messi con Donald Trump

“La gente es así. Hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar”, sostuvo Villafañe, y defendió a Messi: “Creo que él está en un lugar en el que puede decidir sin pensar qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así con la gente que lo quiere o no lo quiere”.
Villafañe remarcó que Messi “se mueve por instinto o por lo que él siente que tiene que hacer". “Todos tendríamos que movernos así. Pero todos opinan y creen que tienen la razón. Pasa mucho en redes eso”, aseguró.
Durante la charla, Villafañe también habló sobre su relación actual con Lionel Messi. “Sí, si lo veo lo saludo”, aseguró, dejando en claro que hay buena onda entre ambos.
Además, recordó una anécdota con su nieto Benjamín Agüero —hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero— y el Diez: “Una vez, Messi todavía estaba en el Barcelona, estábamos en Miami y Benja, que estaba con dos amigos, quiso ir a verlo. Fuimos a la concentración y nos recibió, le presentó a todos los jugadores”.
Villafañe destacó la relación entre el adolescente y Messi: “Benja tiene más relación con Messi por su papá. El Mundial lo vivió como uno más de ellos. Fue inolvidable”.
Por último, Villafañe fue consultada sobre Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, y no dudó en llenarla de elogios: “Es una reina, se empezó a mostrar un poco más, como yo… soy esto, hago esto, hago lo otro. Es mamá, va con los chicos a verlos jugar al fútbol”.
Sobre el vínculo con la rosarina, detalló: “Con ella hablo por Instagram, pero en cumpleaños o algo de los nenes, no más que eso”.