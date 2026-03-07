“Él puede decidir”: Claudia Villafañe opinó sobre la foto de Lionel Messi con Donald Trump

La exesposa de Diego Maradona se refirió al encuentro entre el capitán de la Selección argentina y el presidente de Estados Unidos, en medio de la polémica en redes.

Hoy 19:52

La visita de Lionel Messi y el plantel del Inter Miami a la Casa Blanca, donde compartieron un momento con Donald Trump, desató un fuerte debate en redes sociales y reavivó las comparaciones con Diego Maradona. En medio de la polémica, Claudia Villafañe salió a dar su opinión y defendió al capitán de la Selección argentina.

El jueves 5 de marzo, el equipo completo que dirige Javier Mascherano fue invitado a la sede de gobierno, en Washington, como parte de la tradición estadounidense de recibir a los campeones de la MLS. Durante el encuentro, el presidente de Estados Unidos bromeó con los jugadores, se sacó fotos y anunció nuevas estrategias políticas para Cuba.

En ese contexto, una imagen de Messi junto a Trump recorrió el mundo y generó controversia, sobre todo por las comparaciones con Maradona, quien siempre mantuvo una postura antiimperialista y a favor de Cuba.

En una entrevista con Facundo Pastor en La Red (AM 910), Villafañe fue consultada sobre la visita de Messi a la Casa Blanca y los paralelismos con el padre de sus hijas. “Vi la imagen de Trump con Messi, también vi que ponían otra de Maradona con Chávez”, contó la exesposa del ídolo fallecido en 2020.