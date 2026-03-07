Los Pumas 7s debutaron en Vancouver con una ajustada derrota ante Australia

El seleccionado argentino perdió 17-15 en su debut ante los Wallabies en la quinta etapa del Circuito Mundial. La derrota puso fin a una seguidilla de 23 triunfos consecutivos en el torneo canadiense.

Hoy 19:24

Los Los Pumas 7's comenzaron el Seven de Vancouver con una ajustada derrota por 17-15 ante Australia national rugby sevens team, en el inicio de la quinta etapa del World Rugby Sevens Series. El resultado cortó una impresionante racha de 23 victorias consecutivas del seleccionado argentino en suelo canadiense, donde además llegaba como tetracampeón del certamen.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora arrancó mejor el partido y golpeó primero gracias a un try de Luciano González, que puso el 5-0 inicial pese a la conversión fallida. Sin embargo, la reacción australiana no tardó en llegar: Josh Turner apoyó para los oceánicos y, tras la patada de David Roache, dieron vuelta el marcador 7-5.

Argentina volvió a ponerse arriba gracias a un try de Santiago Álvarez, que dejó el resultado 10-7 para la albiceleste. No obstante, antes del descanso apareció Jayden Blake para marcar y devolverle la ventaja a los Wallabies. Sin conversión, el primer tiempo se cerró 12-10 a favor de Australia.

En el complemento, nuevamente Blake fue protagonista con una corrida que terminó en try para ampliar la diferencia a 17-10, tras otra conversión fallida. Sobre el final, Santino Zangara apoyó para Argentina y volvió a meter al equipo en partido, pero Tobías Vera Feld no logró convertir y el seleccionado nacional se quedó sin la posibilidad de igualar el encuentro.

Más allá del traspié, el dominio reciente de Argentina en Vancouver sigue siendo notable: desde 2022 había conquistado cuatro títulos consecutivos, con finales ganadas ante Fiji national rugby sevens team, France national rugby sevens team, New Zealand national rugby sevens team y South Africa national rugby sevens team. Tras el tropiezo inicial, Los Pumas 7’s buscarán recuperarse este sábado cuando enfrenten a Fiji desde las 20.07, y luego cerrarán el Grupo B frente a Francia a las 23.34.