Fórmula 3: Top10 de Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia

El representante argentino se recuperó sobre el final de la competencia e ingresó en la zona de puntos en la primera fecha del certamen.

Hoy 20:00

Mattia Colnaghi (MP Motorsport) se va de Melbourne en la zona de puntos producto del décimo puesto que consiguió en la competencia principal de la Fórmula 3. El representante argentino completó su primera competencia en la división internacional que tuvo al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) como vencedor primerizo.

Penalizaciones y un auto de seguridad sobre el cierre condicionaron la carrera, y en el caso de Colnaghi jugaron a favor para ascender las posiciones necesarias que le permitieron alcanzar el puesto 10 de la carrera de la F3, luego de haber llegado a ser 13°. El nacido en Monza había partido desde la sexta ubicación, y con su Dallara del MP Motorsport fue perdiendo rendimiento paulatinamente durante el desarrollo de los 23 giros.

Adelante, Ugochukwu logró adelantar a su compañero francés Théophile Nael en el amanecer de la carrera, mientras ambos representantes del Campos Racing se debatían el liderazgo de la carrera con el británico Freddie Slater (Trident). Posteriormente, Nael sería informado de una penalización con cinco segundos por falsa largada. La misma sanción sufriría el pisano Nicola Lacorté (DAMS).

El golpe del surcoreano Woohyun Shin (Hitech) en la curva número 5 marcaría el desarrollo del resto de la carrera. A falta de dos giros para el cierre, este incidente provocó el ingreso del auto de seguridad, que se sostuvo hasta el cierre de la competencia.