“Gracias por no olvidarlo”: la carta de la familia de Nahuel Gallo tras su liberación

El hermano del gendarme valoró el acompañamiento del Gobierno, la AFA y de quienes visibilizaron su situación mientras permanecía detenido en Venezuela.

Hoy 21:04

Casi una semana después de que el gendarme Nahuel Gallo fuese liberado por el chavismo en Venezuela, su hermano Kevin publicó una carta de agradecimiento -en nombre de toda la familia- para el Gobierno argentino, la AFA y todos los que estuvieron atentos a su caso desde el día de su secuestro. “Fueron días muy duros”, señala el mensaje.

“448 DÍAS DESPUÉS, TAMBIÉN NOSOTROS VOLVIMOS A SER LIBRES”, se titula el comunicado compartido a través de Instagram.

El contenido expresa lo siguiente:

Somos la familia del gendarme Nahuel Gallo.

Su madre, Griselda Heredia, junto a sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel, queremos expresar estas palabras en nombre de todos nosotros y de nuestros seres queridos más cercanos. Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir.

Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre.

Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos.

En momentos así uno entiende que nadie se salva solo.

Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos.

También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias.

Queremos agradecer profundamente a Todos.

Muchas Gracias por esta Lucha.