Video: detuvieron a tres integrantes de una murga por colocar un cable que decapitó a un motociclista

Los sospechosos quedaron a disposición de la fiscalía, que analiza las grabaciones de la zona y evalúa nuevas pericias para establecer cómo se montó el cierre de calle.

Hoy 07:10

Tres hombres fueron detenidos en Quilmes en el marco de la causa que investiga la muerte de Federico Martínez, el motociclista que falleció al impactar con un cable que cruzaba la avenida 12 de Octubre durante una celebración callejera. Las aprehensiones fueron realizadas por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9ª de Quilmes, tras varios días de trabajo de campo y análisis de registros recolectados en la zona.

Los sospechosos fueron identificados como H.A., de 41 años; G.S., de 31; y V.R.V., de 58. Según informaron fuentes policiales, el primero aseguró ser director de la murga Los Fabulosos de Quilmes, mientras que los otros dos dijeron formar parte de la misma agrupación. Los tres quedaron a disposición de la Unidad de Instrucción y Juicio N°9 de Quilmes, que los investiga por homicidio culposo.

De acuerdo con la pesquisa, los detenidos habrían participado en la colocación del cable metálico que atravesaba la calle la noche del hecho. Ese cordón funcionaba como un cierre improvisado mientras se realizaba un festejo de carnaval sin autorización municipal. La fiscalía intenta establecer la altura a la que quedó tensado, si contaba con algún tipo de advertencia para el tránsito y cuál fue su grado de visibilidad desde la perspectiva de un conductor.

El episodio ocurrió el sábado 28 de febrero, cuando Martínez circulaba en moto por la avenida junto a su hijo de 11 años. Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran que el menor logró agacharse por reflejo antes del impacto, mientras que su padre recibió una lesión fatal al chocar contra la soga. El SAME constató la muerte en el lugar y dispuso la asistencia del niño, que luego quedó al cuidado de su madre por orden de la Justicia de menores.

A partir de ese registro y de otras grabaciones relevadas por los investigadores, la fiscal Claudia Vara ordenó diversas medidas para reconstruir la secuencia completa. Entre ellas, el análisis técnico del material utilizado, la verificación de la iluminación de la zona y el estudio de la distancia desde la cual pudo haber sido visible el cable. También se evalúa si la soga fue tensada poco antes del choque o si permanecía fija desde hacía más tiempo.

El comunicado difundido por Los Fabulosos de Quilmes en los últimos días expresó el pesar de la agrupación por lo ocurrido y su compromiso de colaborar con la Justicia.

“Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos”, dijeron en el texto y agregaron: “Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la responsabilidad en este momento tan doloroso”.

En paralelo, la fiscalía continúa reuniendo elementos para establecer responsabilidades dentro del grupo que organizó el evento.