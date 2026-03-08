Las fronteras del norte con alerta máxima por la guerra de Medio Oriente

Los pasos de Salta y Misiones tienen reforzados los controles migratorios y la vigilancia. También aeropuertos internacionales entre los que se cuenta el Martín Miguel de Güemes.

Hoy 07:34

Desde el sábado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su campaña de bombardeos en Teherán, el gobierno nacional mantiene el nivel de seguridad elevado a "Alto" en las fronteras del país y el territorio argentino. En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el esquema preventivo incluye refuerzos especiales en los bordes internacionales de Salta con Bolivia y Paraguay, la triple frontera de Misiones con Brasil y Paraguay, y la costa del Paraná en Corrientes.

La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras e Hidrovías, Virginia Cornejo, señaló a El Tribuno que en las zonas consideradas críticas las fuerzas federales y autoridades migratorias aplican desde el pasado 1 de marzo un protocolo extraordinario. Este es coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Ese domingo, tras confirmarse la muerte del jefe del Estado teocrático, Alí Jameneí, el régimen de los ayatolás emitió una fetua "a todos los musulmanes" para vengar la "muerte del mártir". Para muchos ese edicto religioso pasó inadvertido, pero expertos en terrorismo, conocedores de sus implicancias, lo tomaron como un llamamiento a las células dormidas de grupos fundamentalistas islámicos y lobos solitarios para ejecutar atentados en Occidente. Inmediatamente, la Agencia Policial de la Unión Europea alertó que la amenaza terrorista y de ciberataques masivos pasó al grado de "elevada", y naciones como Francia, Alemania y el Reino Unido endurecieron la vigilancia.

En Argentina, el único país de América Latina que respaldó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano, la fetua resonó con los ecos de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994). El Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia tienen desde hace un largo tiempo reportes concretos que refieren a la existencia de al menos 120 células dormidas de Hezbolá en Bolivia y Venezuela. También, a la estrecha relación del grupo chiita libanés con grandes cárteles de la droga en operaciones de lavado de activos, tráfico de armas y narcoterrorismo.

En Chile, la Fiscalía Nacional investiga a un núcleo de Hezbolá detectado en Iquique, donde detrás de la actividad comercial de la Zona Franca se advirtieron vínculos directos con la base de financiamiento principal del grupo terrorista en el Cono Sur, en la triple frontera de Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay) con Misiones.

Allí el régimen teocrático iraní consolidó nexos libaneses que tuvieron un rol clave en la voladura de la AMIA y -según informes de inteligencia- persistirían con reclutamientos promovidos desde Teherán y Beirut.

Este contexto, que tiene al presidente Javier Milei advertido como "enemigo" de la República Islámica por el régimen de los ayatolás desde julio de 2024, cuando su gobierno declaró a la organización libanesa Hamás como grupo terrorista, explica los refuerzos hoy focalizados en las fronteras del norte del país.

Cornejo recordó que las instrucciones que bajaron desde el despacho de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a los comandos de las fuerzas federales integradas en el caso puntual de Salta en el Plan Güemes, abarcan custodias permanentes en sedes diplomáticas de Estados Unidos e Israel, instituciones de la comunidad judía y centrales nucleares como Atucha I y II, Embalse y el Centro Atómico Bariloche. En esas y otras instalaciones consideradas "objetivos sensibles" a posibles actos terroristas se intensificaron los controles de personas, inspecciones a vehículos y requisas de paquetes, con patrullajes las 24 horas.

La funcionaria remarcó que los dispositivos de vigilancia reforzada y controles migratorios intensificados en pasos fronterizos son apoyados con radares aéreos y terrestres, y despliegues logísticos en zonas limítrofes con puntos de ingresos no habilitados. Gendarmería, además de una acrecentada presencia de efectivos en los bordes críticos del norte, tiene acentuados los focos en inteligencia e investigación.

En Buenos Aires, la protección de la Embajada de Israel, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de sinagogas está redoblada con personal de la Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Ciberdefensa y Vigilancia Aérea .

La PSA, además, reforzó los controles en Ezeiza, el Aeroparque y los aeropuertos de Salta, Iguazú, Córdoba, Mendoza, Rosario y Bariloche. La Prefectura Naval, a su vez, amplió los patrullajes en el río Paraná y otros cursos del litoral.

Con la expansión del conflicto armado de Medio Oriente y advertencias explícitas del régimen iraní, voces expertas aconsejaron mantener "alertas máximas" y anticiparse, en el país, a eventuales derivaciones regionales.

En los últimos días, la fuerza aérea israelí intensificó los bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, contra enclaves del grupo Hezbollah. Esos ataques, que causaron la muerte de cientos de personas y obligaron a cientos de miles de libaneses a huir de sus hogares, se dispusieron desde Tel Aviv solo horas después de que el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, advirtiera que Teherán considerará a todas las representaciones israelíes en el mundo como "objetivos legítimos" si Israel ataca su legación en Líbano.