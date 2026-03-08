Procesaron a tres gendarmes por exigir $ 80.000 a una familia que venía de hacer compras

Regresaban desde Salta. El suceso data del 12 de enero del 2025, en el sector de la Balanza "Las Tijeras", en ciudad de La Banda.

El juez Federal, Sebastián Argibay, procesó a tres gendarmes, sospechosos de interceptar el vehículo de una familia en La Banda, luego de de realizar compras en Salta y exigirle $ 80.000 para que no le secuestraran toda la mercadería.

La medida recayó en contra de los gendarmes Guillermo Guido Prevosti, Luciano Nicolás Cristaldo y José Francisco Romano, defendidos por Javier Leiva, por el delito de "exacciones ilegales agravadas" previsto y penado por los Art. 266 y 268 del CP.

Se trata de un delito cometido por funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exigen o hacen pagar contribuciones, tasas o multas indebidas o superiores a las legales. Implica un cobro abusivo que afecta la probidad administrativa y la propiedad, configurándose incluso si el dinero se destina a la administración o al propio funcionario.

El hecho

De acuerdo con el proceso investigado por el fiscal Pedro Simón, el incidente sobrevino el 12 de enero del 2025. Por ruta nacional 34, viajaban Villavicencio y Hernández, procedentes de Aguas Blancas, Salta, con destino a Santiago del Estero, en una camioneta. También, lo hacían el chofer y dos mujeres más.

Cerca de las 21, en Pozo Hondo, Jiménez, apareció una camioneta blanca con la leyenda "Gendarmería Nacional". Salió desde un camino secundario y a gran velocidad se adelantó al vehículo en el que viajaban las víctimas. La camioneta se detuvo más adelante. Un gendarme les hizo señas para que se detuvieran. Luego, controló y les informó que siguieran el viaje. Una hora después, en la Balanza "Las Tijeras", Banda, la misma camioneta reapareció y el mismo gendarme -junto a otro compañero- les ordenó bajarse con sus pertenencias.

El gendarme controló la mercadería, advirtiendo mochilas, medias y vasos para niños. "Tienen que entregarme $ 80.000, sino le sacamos todas las cosas", habría advertido un gendarme. Las denunciantes dijeron que tenían apenas $ 30.000. "Esto no me alcanza", habría cuestionado el gendarme. Más incisivo, buscó en la riñonera de una mujer. Resignado, recibió los $ 30.000 y les ordenó: "Bueno, váyase".

Al día siguiente, Claudia Anabela Lucía Villavicencio formalizó la denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de GNA y arrancó una investigación, por la cual los tres gendarmes, en disponibilidad, han sido procesados.

Demorados y silencio en las indagatorias

Los gendarmes fueron demorados e indagados el 11 de abril de 2025, asistidos por su abogado, Javier Leiva. Se abstuvieron de declarar. Con posterioridad, Leiva presentó un descargo escrito en el cual refirió la ausencia de pruebas objetivas y alegó la inconsistencia de la declaración brindada por las denunciantes. Con posterioridad, pidió resolución de la situación procesal de defendidos.

La pericia informática sobre los celulares secuestrados no pudo ser realizada por el UNICRIEFOR de GNA Santiago. Sí, por la División de Comunicaciones de la Policía Federal.

A criterio del magistrado, "es inverosímil pensar que las denunciantes realizaron un relato fabulado sobre la modalidad del control y la exigencia ilegal de los funcionarios, coincidiendo en la secuencia en que se desarrollaron los sucesos del hecho: dos controles en Ruta, la exigencia de la entrega de dinero, el modo en que fue exigido. Todo aporta suficiente probabilidad o sospecha bastante de lo acaecido", sintetizó Argibay.