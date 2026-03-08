La explicación del director de Alpine tras la sanción a Colapinto en Australia: "Aprenderemos de esto"

Steve Nielsen se refirió al error del equipo que le costó una penalización al piloto argentino en la previa de la carrrera. "No volverá a ocurrir", expresó.

Hoy 08:22

El director deportivo de Alpine F1 Team, Steve Nielsen, reconoció el error del equipo que derivó en la penalización sufrida por Franco Colapinto antes del inicio del Gran Premio de Australia, carrera en la que el argentino finalmente terminó en el 14° puesto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Antes de comenzar la vuelta de formación en el Albert Park Circuit, el piloto argentino se encontraba correctamente ubicado en la parrilla de salida.

En ese momento, un mecánico del equipo empujó el monoplaza unos centímetros hacia atrás, una acción que se produjo cuando el reglamento ya prohíbe cualquier intervención sobre los autos.

Te recomendamos: Franco Colapinto se quejó de la fuerte sanción que recibió en el GP de Australia: “Una locura”

Como consecuencia, los comisarios sancionaron a Colapinto con un Stop and Go, una de las penalizaciones más severas del reglamento, que lo obligó a ingresar a boxes, detenerse durante 10 segundos y volver a la pista, quedando en el último lugar.

La explicación del equipo

En diálogo con Motorsport.com, Nielsen explicó el motivo de la sanción y reconoció la equivocación del equipo. “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”.

El dirigente detalló que la infracción fue mínima en términos de tiempo, pero suficiente para activar la penalización. “Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”.

Respaldo a Colapinto

Nielsen también dejó en claro que el error no fue responsabilidad del piloto argentino, a quien respaldó públicamente. “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”.

Te recomendamos: Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia

Lo que viene para el piloto argentino

Tras finalizar 14° en la primera carrera de la temporada 2026, Colapinto ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La categoría continuará su actividad el 15 de marzo con el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái, donde el argentino buscará dejar atrás el incidente de Melbourne y sumar sus primeros puntos de la temporada.