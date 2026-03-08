Los Juríes: una menor quedó en grave estado tras chocar contra un hombre que caminaba al por la banquina

Ocurrió en la noche del sábado sobre Ruta 7. Una menor de 15 años conducía una motocicleta que impactó contra un hombre.

Hoy 08:32

Alrededor de las 23 horas del sábado un grave accidente de tránsito dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una adolescente de 15 años que se llevó la peor parte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió sobre Ruta 7 en la localidad de Los Juríes, donde en principio se conoció que la menor impactó contra un hombre de apellido Guarini que caminaba sobre la banquina en idéntico sentido.

Te recomendamos: Los Juríes: joven adicto fue brutalmente golpeado tras ingresar a una vivienda

Como resultado del accidente, la menor sufrió otorragia, fractura de muñeca, pérdida de conocimiento y politraumatismos.

El fiscal de turno, Dr. Ezequiel Bustamante, tomó intervención y ordenó el secuestro del rodado, además de dar participación a la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes