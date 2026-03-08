Lizy Tagliani contó cómo fue su primer gran sueldo en el teatro: “Me esperaba...”

La conductora recordó con humor el día en que recibió su primer pago importante en Carlos Paz y confesó que, al ver el dinero depositado, creyó que era por toda la temporada.

En el programa Juego Chino por Telefe, Lizy Tagliani relató con humor cómo vivió el momento en que recibió por primera vez un pago importante por su trabajo en teatro, en una historia que sorprendió tanto al público como a sus compañeros en el estudio. La anécdota incluyó la participación del conductor Guillermo “El Pelado” López, quien guio el diálogo donde la artista narró la experiencia junto al productor teatral Ezequiel Corbo.

La comediante recordó que, al recibir su primer gran sueldo en el teatro en Carlos Paz durante el año 2015, debió abrir una cuenta bancaria a instancias de Corbo. “La primera vez fue con Pedro Alfonso en el teatro… Me lleva a Ezequiel Corbo, yo no tenía ni cuenta de banco’”, contó Tagliani en el espacio que conduce López. El gesto espontáneo de la artista dejó ver su sorpresa y la inexperiencia en cuestiones financieras, en un pasaje que hizo reír a la audiencia y al propio conductor del ciclo.

Al ser consultada por el monto de ese primer depósito, Tagliani detalló, entre risas: “Y me llevó a un banco a hacerme una cuenta, y entramos y me dice: ‘Bueno, ya te depositamos el primer sueldo’. No me acuerdo lo que me decían, pero yo decía a todo que sí, que me importa”. Según su relato, mientras trataba de entender la situación, aceptaba propuestas que le aseguraran estabilidad y nuevas oportunidades en el medio artístico.

La humorista reconoció: “‘Yo cuando me hice famosa pensé que iba a estar un año. ¿Cuánto podés aguantar a alguien que diga: ‘Ay, soy barbuda, tengo patas grandes, soy huérfana, soy pobre, no comí. Me pusieron un revólver para que tome un whisky’”. Según su propia visión, vivía el éxito del momento sin mayores expectativas a largo plazo.

Esa etapa estuvo marcada por el esfuerzo y la capacidad de la artista para reinventarse. “‘Claro, todo, agarraba todo’”, compartió, subrayando cómo su afán de aprovechar cada oportunidad le permitió sostenerse en el ambiente y ganar presencia en la televisión nacional.

En ese diálogo en el banco, la emoción se mezcló con el asombro por la cantidad de dinero recibida. “‘Me depositan. Yo pensé, digo: ‘Me pagaron toda la temporada’, y era, ponele, la primera semana, una cosa así’”, relató la humorista y conductora, revelando su veloz reacción. “Se ve que mi cara se transformó tanto que Ezequiel me mira y dice: ‘¿Estás conforme?’ Y yo le dije: ‘Me esperaba un poco más. Pero está bien, yo creo que la semana que viene va a repuntar’”, afirmó Tagliani entre los aplausos y las risas del conductor.

El futuro en La Peña de Morfi

Lizy Tagliani respondió a los rumores sobre su permanencia en La Peña de Morfi, uno de los programas más emblemáticos de Telefe. Consultada sobre si continuaría al frente del ciclo, la humorista expresó: “‘No, honestamente nadie me llamó para decírmelo’”.

Sumó, a modo de aclaración: “Así que supongo que si vuelve, lo hace con Diego”, en referencia a su compañero de conducción, Diego Leuco. Respecto de las promociones de la nueva temporada, Tagliani dijo: “No la vi. Capaz es porque vuelve La Peña y sale el logo y debe ser todos los años así, no tengo ni idea”. La posibilidad de que Soledad Pastorutti asumiera la conducción también fue abordada por la artista: “Bueno, sería genial. No sé si podrá por los compromisos, pero sería bárbaro...”.

Sin embargo, aclaró enseguida que, según información transmitida por el periodista Juan Etchegoyen, esa opción finalmente se descartó. Al aludir a los procesos internos y las novedades sobre la formación del equipo, Tagliani agregó: “‘A mi entender, por lógica, primero deben estar reuniéndose Corner y Telefe a ver si va a estar La Peña. Y después de eso pensarán en los conductores. No creo que sea tan rápido’”.

La artista señaló que no intercambia información privilegiada con Leuco sobre el futuro del ciclo y que ambos se mantienen a la espera de definiciones. “‘No, no hablamos. Estamos en la misma’”, afirmó Tagliani. Además, precisó que Gustavo Yankelevich, productor del programa, le traslada las novedades solo cuando las decisiones ya están tomadas: “‘Gustavo me comenta las cosas cuando ya están porque sabe que soy re bocona. Entonces me dice: ‘Mañana podés decir esto’”.