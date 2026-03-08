En menos de una semana lo denunciaron tres veces a Albarracín: ahora lo acusan de robar un celular en un kiosco

Leandro Carlos Albarracín sumó una nueva denuncia en su contra, la última contra una menor de edad. Incluso cometidos dentro de su entorno familiar.

Hoy 08:44

Un nuevo hecho delictivo vuelve a tener como protagonista a Leandro Carlos Albarracín, quien en menos de una semana ya suma varias denuncias en su contra, incluso por hechos ocurridos dentro de su propio entorno familiar.

El episodio más reciente ocurrió este sábado alrededor de las 19:00 en un kiosco de barrio Mercantil, donde una mujer denunció que el acusado se llevó un teléfono celular luego de pedirlo “prestado” para realizar una llamada.

Según consta en la denuncia realizada por Andrea Cristal Brandán, su hija se encontraba atendiendo el kiosco familiar cuando Albarracín se presentó en el lugar y le solicitó el celular para realizar una llamada, además de pedirle un vaso con agua.

La menor accedió al pedido ya que lo conocía, pero al regresar desde el interior de la vivienda el sujeto ya se había retirado con el teléfono.

El aparato sustraído es un Motorola E15 color celeste con funda transparente con dibujos de anime.

Ante la denuncia, el fiscal Dr. Emanuel Sabater dispuso inspección ocular, relevamiento de cámaras de seguridad, intervención del Departamento de Robo y Hurto y pedido de aprehensión en la vía pública.

Una seguidilla de hechos en pocos días

El nombre de Albarracín ya había quedado en el centro de otros episodios recientes en la ciudad.

2 de marzo: el propio Albarracín se presentó en la comisaría reconociendo haber sustraído dinero y un teléfono celular a su madre. Posteriormente la mujer radicó denuncia formal y el joven terminó detenido.

5 de marzo: la misma mujer volvió a denunciarlo por otro episodio ocurrido en su domicilio de barrio Agua Santa, donde habría ingresado, protagonizado un altercado y sustraído distintos bienes, entre ellos una garrafa, seis sillas y dinero en efectivo.

7 de marzo: ahora se suma la denuncia por el hurto de un celular en un kiosco de barrio Mercantil, hecho que es investigado por la policía.

La sucesión de denuncias en tan pocos días generó malestar e indignación entre vecinos, mientras la policía continúa con las actuaciones y procura dar con el acusado en el marco de las medidas dispuestas por la Justicia.