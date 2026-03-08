Sonríe Coudet: Pezzella volvió a entrenarse en campo y su regreso a las canchas está cada vez más cerca

El defensor atraviesa la última fase de su recuperación tras la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en agosto del año pasado.

Hoy 08:50

El regreso de Germán Pezzella empieza a tomar forma en River Plate. Este sábado, la cuenta oficial del club en Instagram publicó una imagen en colaboración con el defensor en la que se lo ve realizando trabajos con pelota en el River Camp, un paso clave en su recuperación.

El zaguero de 34 años atraviesa la etapa final del proceso tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que sufrió el 9 de agosto del año pasado durante el partido frente a Independiente.

La jugada ocurrió a los 40 minutos de aquel encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

Pezzella fue a disputar una pelota con Walter Mazzantti y sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda. El defensor rompió en llanto de inmediato y debió abandonar el campo en camilla.

Los estudios realizados al día siguiente confirmaron la gravedad de la lesión, lo que obligó al futbolista a iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Etapa final de la recuperación

Durante los últimos meses, el campeón del mundo trabajó intensamente con los kinesiólogos del club. Primero realizó ejercicios específicos en el gimnasio para fortalecer la zona afectada, y luego comenzó a reincorporarse progresivamente al campo de juego.

En esta etapa ya entrena con pelota, aunque todavía sin contacto con sus compañeros. En las próximas semanas empezará a participar de algunas tareas junto al resto del plantel, especialmente aquellas de baja intensidad.

Si todo avanza según lo previsto, el cuerpo médico de River tiene planeado otorgarle el alta a comienzos de abril.

Un refuerzo clave para Coudet

El regreso del defensor será una noticia importante para el entrenador Eduardo Coudet, que recuperará una pieza clave en la zaga.

Actualmente, el técnico cuenta con Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero y el juvenil Ulises Giménez para ese sector del campo.

Además, el plantel sufrió otra baja reciente: Juan Carlos Portillo padeció la misma lesión —rotura del ligamento cruzado— en su rodilla derecha durante el partido ante Argentinos Juniors, disputado el 12 de febrero.

Con el inicio de la Copa Sudamericana y la definición del Torneo Apertura, el calendario de River será intenso. Por eso, el regreso de Pezzella podría convertirse en un refuerzo fundamental para afrontar la seguidilla de partidos que se avecina