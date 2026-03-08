Cómo es la inédita camiseta que estrenará Argentina en la Finalissima ante España

El equipo de Lionel Scaloni presentará su segunda equipación para la Copa del Mundo que se disputará en junio.

La Selección Argentina estrenará su nueva camiseta alternativa en la Finalissima frente a la Selección de España, un duelo que servirá además como presentación oficial de la equipación suplente de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni lucirá un uniforme completamente negro, con detalles en blanco y azul, un diseño que ya se había filtrado meses atrás en las redes sociales.

La presentación anticipada de la camiseta responde a las exigencias de las marcas y de la organización de los torneos internacionales, que obligan a las selecciones a mostrar sus uniformes con antelación.

Sin embargo, la noticia despertó cierta inquietud entre los fanáticos por una curiosa estadística histórica: la Albiceleste nunca fue campeona vistiendo su camiseta alternativa en una final.

A lo largo de su historia, Argentina disputó solo dos finales utilizando un uniforme alternativo, y ambas se dieron en Copas del Mundo.

La primera fue en el Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 y la segunda en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

En ambos encuentros, la Albiceleste utilizó camiseta azul y el resultado fue el mismo: derrota por 1-0 frente a la Selección de Alemania.

Un nuevo capítulo

Más allá de la estadística, la Finalissima frente a España será una oportunidad para que el seleccionado argentino estrene oficialmente su nuevo uniforme y siga preparándose para la defensa del título mundial obtenido en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

El duelo entre los campeones de CONMEBOL y UEFA marcará así el primer gran escenario en el que la Albiceleste mostrará su nueva piel.