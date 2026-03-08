La explosión en la embajada de EE.UU. en Oslo podría tener un origen terrorista

La policía noruega recibió reportes de un “fuerte estruendo” durante la madrugada e investiga el incidente.

Hoy 09:10

La policía de Oslo dijo que la explosión frente a la embajada de Estados Unidos en Noruega donde sólo podría haber sido un acto de terrorismo, en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, por la guerra con Irán. Aunque la fuerza de seguridad aclaró que también se estaban otras pistas.

La policía noruega recibió reportes de un “fuerte estruendo” durante la madrugada e investiga el incidente. Hubo daños menores en una entrada de la representación diplomática y no se reportaron heridos. La policía intenta dar con testigos, mientras busca a los responsables de la explosión.

El servicio de seguridad policial noruego, PST, convocó a personal adicional tras el incidente y mantiene el nivel de amenaza terrorista del país escandinavo, según el asesor de comunicación, Martin Bernsen.

Según declaraciones de testigos a la prensa local hubo un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática.

La policía noruega destacó que tiene “amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de Estados Unidos".

La Policía registró la zona para asegurarse de que no haya más objetos peligrosos y para buscar a los autores o que puedan estar involucrados en el incidente, con perros, drones y helicópteros.

El jefe de respuesta de emergencia, Mikael Dellemyr, dijo que por el momento no hay vinculación entre la explosión y la guerra en Irán y Oriente Medio. Aclaró que “es demasiado pronto” para plantear esta hipótesis en la investigación porque, en principio, no existía “una amenaza conocida contra la embajada”, en declaraciones a TV2.

La explosión se produjo en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses por la guerra en Medio Oriente, que llevó a reforzar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, dijo a la agencia noruega NTB que toman muy en serio el incidente, que tildó de “inaceptable”. La funcionaria dijo que la policía investiga el caso con recursos significativos, y que “nada indica que la situación represente algún peligro para el público”.

Previo a la explosión en Oslo el presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró su pretensión de elegir al próximo líder de Irán: “No queremos volver cada cinco o diez años y hacer esto. Queremos elegir un presidente que no lleve a su país a una guerra”.

Trump dijo además, en declaraciones a la prensa a bordo del avión Air Force One, que “no quiere” que los kurdos lancen una ofensiva contra Irán: “No esperamos que entren los kurdos. Tenemos una relación muy amistosa con ellos, como saben, pero no queremos hacer esta guerra más compleja de lo que ya es”.