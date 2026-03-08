Milei se enfoca en la “Argentina Week” en Nueva York tras la cumbre regional con Trump

El líder libertario permanecerá en Nueva York hasta el martes al mediodía, cuando luego de inaugurar formalmente el evento partirá hacia Chile.

Hoy 09:37

Luego de ratificar la alianza geopolítica con Estados Unidos al participar en Miami junto a otros 11 líderes de la región del lanzamiento de una nueva “coalición militar americana” proclamada por Donald Trump, Javier Milei empieza este domingo en Nueva York la segunda etapa de su gira con la “Argentina Week” como plato fuerte, evento con el que el Gobierno apuesta a captar inversiones.

El Presidente y su comitiva -integrada por el canciller Pablo Quirno; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni- llegaron ayer a las 19.18 (hora local, las 21.18 en la Argentina) al aeropuerto internacional John F. Kennedy. El líder libertario permanecerá en Nueva York hasta el martes al mediodía, cuando luego de inaugurar formalmente el evento con un discurso en la sede del banco JP Morgan partirá hacia Chile. Allí asistirá al día siguiente a la asunción presidencial de José Antonio Kast.

En su estadía exprés en Miami, de unas 18 horas, Milei concretó un nuevo encuentro con Trump, su principal aliado internacional, en el marco de la cumbre denominada “Escudo de las Américas”. Hubo foto de ambos líderes con pulgares en alto y un breve intercambio, además de una marcada sintonía del Presidente y de Quirno con otros altos funcionarios de la administración republicana.

En el salón en el que Trump dio su discurso, el líder libertario saludó y mantuvo breves diálogos con el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los funcionarios más empoderados de la Casa Blanca; con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, clave en el acuerdo recíproco firmado con Washington; con el secretario de Energía, Chris Wright; con el secretario del Tesoro, Scott Bessent; con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y con la enviada especial para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem.

Junto a 12 líderes latinoamericanos aliados de Estados Unidos, el presidente norteamericano anunció el sábado la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en la región, una alianza de seguridad continental con la que la Casa Blanca busca reforzar su renovada estrategia hacia el hemisferio occidental.

De acuerdo con una comunicación oficial de la Casa Blanca sobre la proclama, el “Escudo de las Américas” apuntará a “demoler en la mayor medida posible” a los “carteles criminales” y las “organizaciones terroristas extranjeras” en el hemisferio occidental.

“Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y acceso a la financiación o los recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia”, señaló el gobierno norteamericano, que también apuntó que “entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países socios” para desmantelar los carteles y su capacidad para exportar violencia. No hubo precisiones sobre ese aspecto.

Durante el encuentro -que se desarrolló en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del consorcio del magnate-, Milei y Quirno -exsecretario de Finanzas- también sostuvieron un encuentro privado con Bessent, artífice del auxilio financiero al Gobierno el año pasado en la previa de las elecciones legislativas.

“El programa de ‘Paz a través del fortalecimiento económico’ ha sido y sigue siendo un éxito rotundo. La Argentina ha logrado reducir las primas del mercado de bonos y está acumulando reservas muy por encima de los objetivos del Fondo Monetario Internacional”, señaló Bessent en un posteo en X, en el que destacó el “liderazgo” de Milei.

“Argentina Week”

Ya en Nueva York, Milei y su comitiva se enfocarán en la “Argentina Week”, un encuentro de inversores, banqueros, CEO, empresarios de sectores estratégicos y funcionarios en el que el Gobierno hizo una fuerte apuesta. Este es el viaje número 15 a Estados Unidos del líder libertario desde que ganó las elecciones de 2023.

Antes, el domingo por la mañana, Milei tiene previsto visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York. El rabino es el líder del movimiento jasídico Jabad Lubavitch, a quien considera una guía espiritual.

El lugar, conocido como el Ohel, es un santuario en Queens que recibe peregrinos de todo el mundo, y Milei lo ha visitado en otras ocasiones en momentos de inflexión política o personal. No hubo anuncio oficial de otras actividades del mandatario para el domingo.

En la Gran Manzana, a Milei se sumarán el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones, además de varios gobernadores argentinos.

El evento comenzará el lunes -habrá una presentación de Adorni en el consulado argentino- y se extenderá hasta el jueves. Las actividades se desarrollarán en el nuevo edificio del J.P. Morgan, en la sede del Bank of America y en el consulado argentino.

El lunes, a las 13 (hora local), disertará en la Universidad Yeshiva, y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El martes por la mañana, ya en el marco de la “Argentina Week”, Milei mantendrá un breve encuentro con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, y luego dará un discurso en el que inaugurará formalmente el evento.

Organizada por la embajada argentina en Washington, que lidera Alec Oxenford, el JP Morgan, el Bank Of America y Kaszek, la “Argentina Week” combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas, orientadas a generar vínculos y oportunidades de negocio en la Argentina.

Tras su discurso, Milei partirá hacia Santiago de Chile para participar el miércoles de la jura de Kast, y por la tarde emprenderá el regreso a Buenos Aires para culminar una gira internacional de seis días.