El CCB celebra el Día de la Mujer con un espectáculo de danzas latinoamericanas

La propuesta “Danza por Mujeres” se realizará este domingo a las 20 en el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Hoy 10:51

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) invita a la comunidad a celebrar el Día Internacional de la Mujer con un espectáculo especial de danzas latinoamericanas que se realizará este domingo a las 20 en el Auditorio de la institución.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta, titulada “Danza por Mujeres”, estará a cargo del Ballet Perfume de Carnaval, dirigido por el Dr. Ahmed Assefh y con dirección artística del profesor Sebastián Ramírez.

Te recomendamos: Día de la Mujer: el 81% de las denuncias por violencia de género fueron realizadas por madres

El espectáculo propone un recorrido por distintas culturas de América Latina a través de la danza, poniendo en valor el rol histórico y cultural de las mujeres como portadoras de tradición, identidad y memoria colectiva.

La presentación busca rendir homenaje a las mujeres del continente, destacando su papel como madres, hijas, hermanas y protagonistas fundamentales de la cultura viva de los pueblos.

El evento será con entrada libre y gratuita, y desde el CCB invitan a toda la comunidad a participar de una noche de arte, identidad y celebración de la mujer latinoamericana.