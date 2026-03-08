Delincuentes se llevaron un millonario botín en mercadería desde una ferretería

La dueña del comercio había salido de la provincia a fines de diciembre, dejando a dos mujeres a cargo del cuidado de su vivienda, sufriendo también sustracciones desde su domicilio.

La propietaria de una ferretería sufrió un importante robo de mercadería desde su comercio y también la sustracción de bienes desde el interior de su domicilio.

La damnificada denunció en la Subcomisaría de Villa Río Hondo que a fines de diciembre tuvo que salir de la provincia, dejando a dos mujeres a cargo del cuidado de su domicilio.

A fines de febrero, el 24, recibió un llamado donde le indicaban que el portón lateral de su negocio estaba abierto.

Cuando pudo retornar a la provincia se dirigió a su negocio y pudo hacer un recuento de los bienes que le faltaban, dando cuenta de un perjuicio millonario, dado que entre las cosas que se llevaron figuran: varios juegos de baño (inodoro, bidet, mochila, pie de lavatorio y lavatorio), 65 estufas de dos velas, 20 estufas horizontales, artículos de plomería, de electricidad, de albañilería, entre otros artículos, lo que deja en claro que se trataría de un robo planificado y que se necesitó un medio de transporte para llevar tal cantidad de cosas.

Además desde el domicilio se llevaron secadora de cabello, una plancha para el cabello, juegos de sábanas, utensilios varios de cocina.

Ante esta situación le habría solicitado la restitución de las llaves a Romelia Alderete y Anahí Agustina Calderón, quienes habían quedado al cuidado de la vivienda.

A cargo de la causa quedó el fiscal Emanuel Sabater y dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones.