Norma Fuentes participó de un homenaje a las mujeres municipales en el Parque Aguirre

La intendente de la Capital asistió a una jornada organizada por el sindicato de empleados municipales, donde destacó el rol de las trabajadoras y recibió un reconocimiento por ser la primera mujer en ocupar el cargo.

La intendente Ing. Norma Fuentes participó de la Jornada de Encuentro y Recreación organizada por el Sindicato Unido de Empleados y Obreros Municipales para homenajear a las empleadas de la comuna con motivo del día de la mujer en el predio de la entidad gremial, en el Parque Aguirre.

La jefa comunal fue recibida por la comisión directiva encabezada por el secretario General, José Alsogaray, quien le hizo entrega de una plaqueta recordatoria “por ser la primera mujer Intendente de la ciudad Capital”.

Por su parte, la Ing. Fuentes agradeció la invitación y el cálido recibimiento y destacó el rol de la mujer municipal en el seno de la organización gremial.

“Es un orgullo siempre ser la primera mujer en ocupar un lugar de gestión tan importante en la ciudad, es trabajar para construir redes de solidaridad y compañerismo y de esa manera poder estar siempre presente”, resaltó la intendente.

A la vez que remarcó que la esencia de la mujer siempre busca construir en positivo, pensando que cuando aparecen cuestiones negativas hay que defender con verdad y con autoridad y sobre todo en este momento en un contexto tan adverso.

Asimismo, recordó que desde la llegada del ex gobernador Gerardo Zamora la realidad de la Municipalidad fue otra, que superó obstáculos que pese al presente que vive el país.

“Para mi haber armado un equipo municipal con mayor cantidad de mujeres de carrera es un orgullo, porque son mujeres que se levantan todos los días pensando en como aportar desde el lugar que les toca”, afirmó en el final.

En el cierre de su presencia en la jornada, la intendente encabezó la entrega de premios y presentes a empleados municipales junto a miembros de la comisión y funcionarios del gabinete municipal.