Alpine y Briatore en el centro de los memes por el error que le costó la penalización a Colapinto en el GP de Australia

Pese a una sanción por mal procedimiento del equipo que lo relegó, supo reponerse y completó la competencia en el 14º puesto.

Franco Colapinto tuvo un desafiante debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Australia, el piloto argentino de Alpine finalizó 14° tras una carrera marcada por un error del equipo. Su desempeño sobresalió tanto por la administración de neumáticos como por la capacidad de recuperarse después del incidente inicial.

El argentino corrió por primera vez en la máxima categoría en el circuito de Albert Park en Melbourne. Pese a una sanción por mal procedimiento del equipo que lo relegó, supo reponerse y completó la competencia en el 14º puesto, mostrando solidez en pista y resolutiva adaptación ante las circunstancias.

En la largada, Colapinto partió desde la décimocuarta posición con neumáticos duros, estrategia definida tras los movimientos previos en la grilla, que incluyeron un accidente de Oscar Piastri y la salida de Nico Hülkenberg desde boxes. Al inicio, perdió lugares al esquivar con grandes reflejos a Liam Lawson, lo que permitió a Max Verstappen adelantarlo.

Después de ese comienzo complejo, el bonaerense reaccionó y superó a Valtteri Bottas y más tarde a Fernando Alonso. Intentó avanzar sobre Carlos Sainz, pero entonces debió ingresar a boxes para cumplir una sanción de “pase y siga” decidida por los comisarios deportivos por una infracción de Alpine antes de la largada.

Tras cumplir la sanción, logró completar la carrera, aunque quedó sembrada la duda de lo que hubiera ocurrido si penalización. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, llegó décimo y sumó un punto tras una largada brillante en la que avanzó cinco posiciones antes de caer una plaza.

“Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco,ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, asumió la responsabilidad de la escudería el Director General Steve Nielsen.

Aunque se lamentó, el piloto bonaerense buscó enfocarse en los próximos desafíos y no en criticar a la estructura de Alpine. “Basándonos únicamente en el resultado, no es donde queríamos estar; sin embargo, sin duda, hay aspectos positivos que sacar del ritmo de carrera y de los datos recopilados, de los que podemos aprender para futuras carreras. Desde nuestra posición inicial en la parrilla, siempre iba a ser difícil y, al final, la penalización por una infracción en la salida nos impidió luchar más arriba. Ganamos y perdemos como equipo, y estamos juntos en esto. Tuve suerte de terminar la carrera, ya que casi terminó en la salida con un momento de susto al intentar esquivar a Lawson, que salía muy lento. Casi lo golpeo por detrás y logré verlo en el último minuto”, expresó.

No obstante, en las redes, los fanáticos sudamericanos, que vivieron la carrera de madrugada, apuntaron contra el equipo francés y su cara visible, el italiano Flavio Briatore, por el error que le costó la penalización a Colapinto y los problemas en la clasificación.

La competencia terminó con victoria de George Russell (Mercedes), seguido por Kimi Antonelli y con Charles Leclerc completando el podio tras una excelente largada con Ferrari.

Para Colapinto, la temporada continúa sin pausa: el próximo fin de semana enfrentará el circuito de Shanghái en el Gran Premio de China, un escenario completamente nuevo que supone otro reto inmediato en el arranque de su carrera en la élite.