Miles de fieles participaron de la Fiesta Patronal de Mama Antula en Villa Silípica

La localidad de Villa Silípica vivió este domingo una jornada marcada por la fe y la devoción popular durante la celebración de la Fiesta Patronal de Santa Mama Antula, donde miles de fieles participaron de la peregrinación, la misa central y las actividades religiosas y culturales organizadas en su honor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades comenzaron durante la mañana con la concentración de los devotos en la capilla de Monserrat, donde se compartió un desayuno comunitario antes de iniciar las celebraciones principales.

Luego se realizaron las vivas y serenata a Mama Antula, instancia que antecedió a la procesión hacia el Santuario, uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde los fieles caminaron acompañando la imagen de la santa santiagueña.

La misa central se celebró a las 11, con una importante participación de peregrinos que llegaron desde distintos puntos de Santiago del Estero y otras provincias para rendir homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa argentina.

Finalizada la celebración religiosa, se realizaron bautismos y un almuerzo comunitario, seguido por un fogón artístico que reunió música y danzas folklóricas para honrar la figura de Mama Antula.

Durante la vigilia realizada la noche anterior también se vivieron momentos de profunda espiritualidad con procesión, rezo del Rosario de la luz y celebraciones litúrgicas, que congregaron a numerosos devotos.

Desde el Santuario de Villa Silípica, encabezado por el sacerdote Mario Ramón “Monchi” Tenti, destacaron la importancia de esta celebración para la religiosidad popular santiagueña y el creciente número de fieles que cada año se acercan a venerar a la santa.

La devoción por Mama Antula, canonizada recientemente por la Iglesia Católica, continúa expandiéndose en todo el país. Miles de creyentes visitan el santuario a lo largo del año para agradecer, pedir bendiciones y renovar su fe en una figura profundamente arraigada en la identidad espiritual de Santiago del Estero.