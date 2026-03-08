El presidente de EEUU dijo que el próximo líder de Irán no “durará mucho” sin su aprobación

Trump hizo estas declaraciones luego de que el país persa designara el sucesor de ayatollah Ali Khamenei, aunque sin revelar su nombre.

Hoy 14:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” a menos que cuente con el respaldo de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, declaró el mandatario en diaglo con ABC News.

El republicano le envió un fuerte mensaje a Teherán, luego de que la Asamblea de Expertos iraní anunciara que ya había elegido al sucesor del ayatollah Alí Jamenei, sin revelar su nombre. Según medios estatales iraníes el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo ya había votado y pronto se anunciaría el nombre del designado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que debe ser "el pueblo iraní" y no Trump quien elija a su nuevo líder. Araghchi planteó en declaraciones a NBC: "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder".

Consultado sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres propios: "Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores". El funcionario destacó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la República Islámica.

En la última semana circularon varios nombres para ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo de Jomeini, considerado una de las personalidades más influyentes, y el de Hasan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatollah, Ruholá Jomeini. En cualquier caso Israel anunció que el nuevo líder de Irán sería "un objetivo", mientras que Trump dijo que no aceptaría que Mojtaba Jamenei tomase el mando.