Thiago Medina y Daniela Celis rompieron el silencio sobre los rumores de reconciliación

Los ex participantes de Gran Hermano Argentina aclararon cuál es el vínculo que mantienen tras un misterioso posteo en redes.

Hoy 15:48

En las últimas horas, Thiago Medina y Daniela Celis sorprendieron en las redes sociales con un enigmático anuncio que inmediatamente despertó rumores de reconciliación. “Quiero contarles todo y no encuentro cómo”, había escrito el influencer en sus historias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio del revuelo, la pareja compartió un video en sus redes sociales donde contaron cómo es su vínculo actualmente.

“Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación, al estar separados y estar juntos todo el día. Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos, somos padres, nos vamos a llevar bien toda la vida”, expresaron los papás de las gemelas Laia y Aimé.

Historias

En ese sentido, dejaron en claro que la prioridad en su relación es el bienestar de sus hijas. “Por lo menos por 18 años nos vamos a tener que ver siempre. Y elegimos llevarnos bien, porque tenemos dos opciones, o llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos también, y hay momentos en que nos amamos”, remarcaron.

“Nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos, y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos. Queremos darle el mejor ejemplo”, finalizaron.

Y es que desde que anunciaron su separación, ambos se muestran muy compañeros y muestran en sus redes sociales cómo comparten el día a día juntos, y con sus hijas.