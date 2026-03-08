Oriana Sabatini presentó a su hija Gia en redes con una emotiva imagen

La artista compartió una dulce postal que rápidamente generó miles de reacciones.

Hoy 16:36

A casi una semana de ser mamá por primera vez junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini se mostró por primera vez junto a su beba Gia en las redes sociales.

Oriana junto a Gia

En la foto, se puede ver a la cantante sosteniendo en brazos a su hija mientras apoya su cabeza en su hombro. Si bien la presentaron con un tierno posteo el día que nació, hasta el momento la cantante no se había mostrado con ella.