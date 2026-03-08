Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAR 2026 | 27º
X
Espectaculos

Oriana Sabatini presentó a su hija Gia en redes con una emotiva imagen

La artista compartió una dulce postal que rápidamente generó miles de reacciones.

Hoy 16:36

A casi una semana de ser mamá por primera vez junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini se mostró por primera vez junto a su beba Gia en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Oriana junto a Gia Oriana junto a Gia

En la foto, se puede ver a la cantante sosteniendo en brazos a su hija mientras apoya su cabeza en su hombro. Si bien la presentaron con un tierno posteo el día que nació, hasta el momento la cantante no se había mostrado con ella.

TEMAS Oriana Sabatini

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes se llevaron un millonario botín en mercadería desde una ferretería
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia
  3. 3. El tiempo para este domingo 8 de marzo en Santiago del Estero: rige alerta naranja por probabilidad de tormentas
  4. 4. En menos de una semana lo denunciaron tres veces a Albarracín: ahora lo acusan de robar un celular en un kiosco
  5. 5. Tras la muerte de Martín Maldonado en el barrio privado El Timbó, reclaman más de US$500.000 en inversiones
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT