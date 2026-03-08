José Luis Gómez anunció su retiro del fútbol profesional: "Hoy llega el día más duro de mi vida"

El defensor de Central Argentino comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

José Luis Gómez anunció su retiro del fútbol profesional a los 32 años. El defensor, que venía jugando en Central Argentino (La Banda), utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión y despedirse de una etapa importante de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador publicó un emotivo mensaje donde confirmó que dejará la actividad. “Hoy llega el día más duro de mi vida, hoy toca decir adiós al fútbol. A mis 32 años hasta acá llegó este amor”, expresó el defensor, dejando en claro lo difícil que fue tomar la decisión.

En el mismo mensaje, Gómez también se refirió a las dificultades que atravesó en el último tiempo y al futuro que deberá afrontar fuera de las canchas. “Las cosas no se dieron como uno esperaba, a poner el pecho en lo que se viene”, agregó el futbolista en su publicación.

El último certamen que disputó el defensor fue el Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026, donde defendió la camiseta de Central Argentino. Con su anuncio, el jugador pone punto final a su carrera profesional y abre una nueva etapa lejos del fútbol competitivo