Reina celebró sus 100 años y compartió su secreto para una vida larga

La santiagueña celebró su centenario rodeada de su familia y, en el Día de la Mujer, compartió su historia de vida y consejo la ayudó a llegar a los 100 años.

Hoy 17:31

Reineria Gerez de Ponce, vecina del barrio Almirante Brown, festejó su centenario rodeada de su familia y amigos. En el Día de la Mujer, abrió las puertas de su casa y contó cómo fue su vida y qué la llevó a alcanzar los 100 años.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Reineria Gerez de Ponce, conocida cariñosamente como “Reina”, celebró sus 100 años de vida rodeada de afecto, recuerdos y gratitud. Diario Panorama visitó su hogar en el barrio Almirante Brown, donde la centenaria santiagueña compartió su historia y reveló cuál cree que es el secreto para vivir tantos años.





Reina festejó su cumpleaños con una gran reunión en el Centro de Jubilados del barrio Cabildo, donde hijas, nietos, bisnietos, sobrinos y amigos se acercaron para acompañarla en un momento tan especial. Durante la celebración, incluso bailó el vals, demostrando la energía y la alegría que aún la caracterizan.





Sus hijas, Sara Alicia Ponce, Ana María Ponce y Amanda del Valle Ponce, no ocultaron el orgullo y la emoción de poder compartir la vida con su madre. En la actualidad, Reina continúa cocinando, cosiendo y realizando distintas actividades, manteniéndose activa y con gran entusiasmo.





Nacida en Tintina, el amor la llevó a radicarse en la ciudad Capital de Santiago del Estero, donde formó su familia y desarrolló gran parte de su vida. Durante muchos años trabajó como modista, llegando incluso a dedicarse a la alta costura, un oficio que ejerció con dedicación y talento.





Entre los momentos más emotivos del festejo, Reina recordó la visita de mujeres que, tiempo atrás, vivieron en su casa mientras estudiaban o trabajaban en la Capital. “Vinieron ellas, que yo las ayudaba y vivían en mi casa mientras estudiaban, se recibían y luego se independizaban. Fue muy lindo verlas”, contó con emoción.





La entrevista se realizó en el patio de su casa, rodeado de plantas y flores, en un ambiente cálido y familiar que refleja el cariño y la solidaridad que siempre caracterizaron su vida.





Consultada sobre el secreto para llegar a los 100 años, Reina respondió con sencillez: “No tengo ningún secreto. Solo es vivir bien, sin hacerse mala sangre. Los problemas que tienen solución, se los arregla; los que no tienen solución, hay que seguir sin renegar. Ese sería mi secreto”.





También comentó un dato curioso: varios de sus antepasados vivieron muchos años, algo que quizá también explique su larga vida.





En este Día de la Mujer, Reina dejó además un mensaje simple pero profundo: “Pórtense bien, hagan las cosas bien y cuídense”.





Con la vitalidad que la caracteriza, rodeada de su familia y disfrutando cada momento, Reina dejó en claro que aún tiene muchas ganas de vivir y seguir celebrando la vida.