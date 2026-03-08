Daniel Veronesse fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Comercio Central Unidos

La presentación fue coordinada por Daniel Vaca, quien encabezó el evento donde se oficializó al nuevo cuerpo técnico.

Hoy 15:31

El club Comercio Central Unidos presentó oficialmente este sábado a Daniel Veronesse como nuevo director técnico del plantel de Primera División.

La presentación fue coordinada por Daniel Vaca, quien encabezó el evento donde se oficializó al nuevo cuerpo técnico. Veronesse estará acompañado por el profesor Juan Campo, que será el encargado de la preparación física del equipo.

Uno de los ejes del proyecto será la integración con las divisiones inferiores. En ese sentido, estuvieron presentes el “Gringo” Asili y Diego Herrera, quienes representan a las Divisiones Formativas y la Reserva, reafirmando el compromiso del club con el desarrollo de su semillero.

También participaron de la presentación Franco Filho y Esteban Ardiles, referentes del último campeonato, quienes ya se preparan junto al plantel para el inicio de la pretemporada, previsto para este lunes. De esta manera, Comercio comienza a transitar una nueva etapa con la mira puesta en grandes objetivos deportivos e institucionales.