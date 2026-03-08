Úbeda recuperó a Velasco y Romero y definió la formación de Boca para el clásico con San Lorenzo

El entrenador probó en la práctica del domingo y ya tiene los once titulares.

En la previa del clásico ante San Lorenzo, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, recibió buenas noticias: Alan Velasco y Ángel Romero volvieron a entrenarse con normalidad y estarán a disposición. Sin embargo, el DT mantendría el mismo once que viene de golear a Lanús, según lo ensayado en la práctica de este domingo en el Boca Predio.

La victoria 3-0 en el Sur trajo algo de calma en el mundo xeneize. Si bien puertas adentro saben que aún quedan cosas por mejorar, el cuerpo técnico considera que ese rendimiento puede marcar un punto de partida para empezar a consolidar una idea de juego en el ciclo de Úbeda.

Uno de los regresos más esperados es el de Velasco, quien se recuperó de un esguince en la rodilla izquierda sufrido ante Deportivo Riestra en la primera fecha. El atacante ya participó de una práctica de fútbol con los suplentes durante la semana y dio un paso clave en su recuperación, por lo que podría integrar el banco de suplentes ante San Lorenzo.

También volvió a trabajar a la par Ángel Romero, que arrastraba una molestia muscular en el aductor derecho previa al duelo frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Como no se trató de un desgarro, el paraguayo logró recuperarse rápidamente y está nuevamente disponible para el clásico ante su ex equipo.

De todas maneras, el DT no tiene pensado modificar la estructura que mostró su mejor versión en la goleada frente a Lanús. En ese encuentro se destacaron las sociedades en ataque y el buen funcionamiento en el mediocampo, donde Leandro Paredes encontró en Tomás Aranda un socio ideal para generar juego en tres cuartos de cancha.

La formación que probó Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.