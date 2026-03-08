El mensaje de Floppy Tesouro tras recibir el alta médica

La modelo reveló en redes sociales cuál fue el diagnóstico luego de su internación.

Hoy 17:40

Floppy Tesouro se reportó desde sus redes sociales y anunció que fue dada alta en el Sanatorio Otamendi luego de estar dos días internada en observación por una neuralgia del trigémino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Dada de alta después de 48 horas”, escribió la modelo para llevar tranquilidad con una foto en la puerta del sanatorio.

Historias

En cuanto a la salud, Floppy aseguró que tendrá que continuar con la recuperación, pero que será desde su casa. “Ahora a descansar y recuperarme”, expresó en el mismo posteo.

Horas antes, la mediática había compartido fotos desde la internación, dando detalles de lo que había ocurrido: “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada“.

Durante sus días en el sanatorio, la modelo estuvo acompañada por su hija Morea y por su pareja Salvador Becciu, a quienes les agradeció profundamente por la contención en este momento complicado.