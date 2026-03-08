La China Suárez compartió el regalo de Mauro Icardi por el Día de la Mujer

La actriz mostró en redes sociales la sorpresa que recibió del futbolista y generó comentarios entre sus seguidores.

Hoy 17:49

La China Suárez compartió en sus historias de Instagram el regalo que Mauro Icardi le hizo este domingo por el Día de la Mujer.

En las fotos la actriz mostró un enorme ramo de flores rosas y le dedicó un mensaje al futbolista.

“Te amo con todo mi corazón”, escribió la China junto a la imagen del arreglo floral, compuesto principalmente por peonías rosadas.

Minutos después, Icardi reposteó la historia de la actriz en su propia cuenta de Instagram y le respondió con otro mensaje: “Feliz día mi amor. 8 de marzo”.

En otras de las fotos que compartió, a la actriz se la ve sonriendo mientras sostiene el arreglo de peonías, una flor muy utilizada en ramos elegantes.

Por lo que mostró, estaba colocado en un recipiente oscuro y armado con flores de gran tamaño, en distintos tonos de rosa con hojas verdes, lo que lo convierte en un arreglo llamativo.