“El templo de mis tres hijos”: Juana Repetto mostró la cicatriz de su cesárea

A casi un mes del parto, la actriz compartió en redes sociales su agradecimiento con su cuerpo y reflexionó sobre los estándares sociales.

Hoy 17:54

Juana Repetto volvió a ponerle voz y cuerpo a su experiencia con la maternidad. A casi un mes de haber dado a luz a su tercer hijo, Timoteo, la actriz abrió su intimidad en redes sociales y le mostró a sus seguidores una postal sincera: una imagen en primer plano de su abdomen, donde se ve la marca reciente de la cesárea y las huellas que dejaron sus tres embarazos. Fiel a su estilo, decidió abrir paso a una reflexión profunda sobre el amor propio, los cambios físicos y la presión social que sienten muchas mujeres después de ser madres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Posteo

“Gracias cuerpecito por haber sido el templo de mis tres hijos, gracias por haberles dado absolutamente todo lo que necesitaban durante su gestación y tantísimos años más alimentándolos también una vez afuera”, escribió Juana, agradecida y conmovida. “Te agradezco con mi vida entera, gracias por permitirme traer al mundo a las tres personas más importantes de mi vida”, continuó, poniendo en palabras el sentimiento profundo de quienes atraviesan el puerperio y la transformación física y emocional que implica ser madre. Sin embargo, lejos de romantizar el proceso, Juana también se animó a exponer las dificultades y la lucha interna con los mandatos de belleza y la autoexigencia. “Toda una vida luchando contra el espejo y lamentablemente contra una sociedad que espera de nuestros cuerpos algo que algunas pocas consiguen saludablemente”, reflexionó con crudeza.

“Seguiré tratando de amarte y aceptarte así como sos. Prometo cuidarte para poder compartir y gozar muchos años más de las tres personitas que trajimos a este mundo”, agregó, en un mensaje cargado de amor propio. Juana también habló de la transformación natural que experimentó su cuerpo después de tres embarazos y del deseo de abrazar esa nueva versión de sí misma. “Ya tomarás una nueva forma, quizá distinta a todas las anteriores y si no, espero poder amarte así como estás, como estés, como seas… porque me lo merezco”, cerró, generando una ola de empatía y apoyo entre sus colegas y seguidoras.

Ante las palabras de Repetto, la publicación recibió mensajes de cariño y acompañamiento. Amigas famosas como Celeste Cid y Mica Vázquez, junto a cientos de seguidoras, le dedicaron palabras de aliento: “Sos tan lo más, Juani”; “Benditos nuestros cuerpos”; “Es una cicatriz del amor”; “Gracias por compartir tu experiencia con nosotras”; “Cada palabra tuya me representa”; “La cicatriz más linda que una mujer puede tener”.