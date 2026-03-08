Derrumbes, rutas cortadas e inundaciones por fuerte temporal en Mendoza

Cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban trabajando para asistir a las familias afectadas y reparar los servicios dañados.
Según reportó Defensa Civil, hasta el mediodía del domingo se contabilizaron 193 incidentes vinculados al temporal. Entre las situaciones registradas hubo árboles caídos, techos dañados, viviendas anegadas y socavones en calles. Además, se realizaron evacuaciones de turistas que se alojaban en cabañas: solo en Luján de Cuyo se asistió a 48 personas.
El fuerte temporal también impactó en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. Ante la alerta meteorológica amarilla, el Gobierno de Mendoza decidió postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, previsto originalmente para el sábado.
El show que estaba previsto para la noche del sábado en el teatro griego Frank Romero Day, ubicado junto al Cerro de la Gloria, debió reprogramarse para el domingo a las 21. Desde el Gobierno provincial explicaron que los modelos meteorológicos indicaban que la inestabilidad persistiría hasta la tarde del domingo y luego se esperaba una mejora definitiva.
El espectáculo iba a ser conducido por Mariana Fabbiani y Marley y tenía como objetivo recaudar fondos para proyectos solidarios. En una breve transmisión conjunta entre América y Telefe, Marley aseguró: “Lo importante es la recaudación y no se verá afectada por la lluvia”.
En la misma línea, el empresario Daniel Vila, acompañado por su esposa Pamela David, explicó: “El almuerzo pasará para el año que viene pero no quiere decir que la recaudación de fondos se suspenda. Grupo América realizará las acciones solidarias basadas en nuestros cuatro ejes: salud, deporte, educación y ambiente a lo largo del año”.
Vila también señaló que la recaudación alcanzó este año cerca de 1.300.000 dólares, aunque anticipó que el monto podría crecer con nuevas donaciones.
Para quienes asistirán al espectáculo principal, el Gobierno mendocino informó que las puertas del predio se abrirán a las 18, mientras que el show comenzará a las 21, con una puesta de danzas, música en vivo y efectos de luces.
Tras el espectáculo artístico se realizará la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, y el cierre de la noche estará a cargo del cantante Luciano Pereyra.
Desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza recomendaron al público asistir con calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, debido a que el evento se desarrolla al aire libre.
Además, las autoridades pidieron extremar las precauciones a quienes planeen ubicarse en los cerros cercanos para ver el espectáculo, ya que las lluvias dejaron sectores del terreno inestables y con daños.