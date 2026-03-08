Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAR 2026 | 27º
X
País

Derrumbes, rutas cortadas e inundaciones por fuerte temporal en Mendoza

Las intensas lluvias obligaron al Gobierno provincial a reprogramar la celebración central de la Vendimia.

Hoy 18:00

Un intenso temporal golpeó este sábado a la provincia de Mendoza y dejó al menos 61 incidentes reportados por las autoridades, entre inundaciones, derrumbes, rescates y cortes de rutas. Las fuertes precipitaciones afectaron tanto al Gran Mendoza como a zonas de montaña, donde varias personas quedaron aisladas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los sectores más comprometidos se registraron en Uspallata y Luján de Cuyo, donde cerca de 30 personas quedaron incomunicadas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de seguridad desplegaron operativos para asistir a los visitantes y restablecer los accesos.

Las lluvias también provocaron aludes de gran magnitud que interrumpieron durante varias horas importantes vías de comunicación hacia la cordillera. Entre las rutas afectadas se encuentran la Ruta Nacional 7, la Ruta Provincial 52 que conduce a Villavicencio y la Ruta Provincial 13, fundamentales para el tránsito hacia zonas de montaña.

Mendoza Mendoza

En el área metropolitana, el departamento de Godoy Cruz fue uno de los más castigados por el fenómeno climático. Allí se registraron 14 viviendas inundadas, la caída de un techo y numerosos árboles y cables derribados, además del desborde de un canal que generó complicaciones en el tránsito.

En Guaymallén se reportaron derrumbes de paredes y la formación de un socavón, mientras que en la Ciudad de Mendoza los equipos de emergencia debieron rescatar a una persona afectada por la tormenta. Por su parte, en Las Heras dos viviendas sufrieron daños y varios accesos a la montaña quedaron bloqueados por sedimentos arrastrados por el agua.

Cuadrillas municipales y equipos de emergencia continuaban trabajando para asistir a las familias afectadas y reparar los servicios dañados.

Según reportó Defensa Civil, hasta el mediodía del domingo se contabilizaron 193 incidentes vinculados al temporal. Entre las situaciones registradas hubo árboles caídos, techos dañados, viviendas anegadas y socavones en calles. Además, se realizaron evacuaciones de turistas que se alojaban en cabañas: solo en Luján de Cuyo se asistió a 48 personas.

El fuerte temporal también impactó en uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. Ante la alerta meteorológica amarilla, el Gobierno de Mendoza decidió postergar el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, previsto originalmente para el sábado.

El show que estaba previsto para la noche del sábado en el teatro griego Frank Romero Day, ubicado junto al Cerro de la Gloria, debió reprogramarse para el domingo a las 21. Desde el Gobierno provincial explicaron que los modelos meteorológicos indicaban que la inestabilidad persistiría hasta la tarde del domingo y luego se esperaba una mejora definitiva.

El espectáculo iba a ser conducido por Mariana Fabbiani y Marley y tenía como objetivo recaudar fondos para proyectos solidarios. En una breve transmisión conjunta entre América y Telefe, Marley aseguró: “Lo importante es la recaudación y no se verá afectada por la lluvia”.

En la misma línea, el empresario Daniel Vila, acompañado por su esposa Pamela David, explicó: “El almuerzo pasará para el año que viene pero no quiere decir que la recaudación de fondos se suspenda. Grupo América realizará las acciones solidarias basadas en nuestros cuatro ejes: salud, deporte, educación y ambiente a lo largo del año”.

Vila también señaló que la recaudación alcanzó este año cerca de 1.300.000 dólares, aunque anticipó que el monto podría crecer con nuevas donaciones.

Para quienes asistirán al espectáculo principal, el Gobierno mendocino informó que las puertas del predio se abrirán a las 18, mientras que el show comenzará a las 21, con una puesta de danzas, música en vivo y efectos de luces.

Tras el espectáculo artístico se realizará la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, y el cierre de la noche estará a cargo del cantante Luciano Pereyra.

Desde la Subsecretaría de Cultura de Mendoza recomendaron al público asistir con calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, debido a que el evento se desarrolla al aire libre.

Además, las autoridades pidieron extremar las precauciones a quienes planeen ubicarse en los cerros cercanos para ver el espectáculo, ya que las lluvias dejaron sectores del terreno inestables y con daños.

TEMAS Mendoza Temporal Inundaciones

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delincuentes se llevaron un millonario botín en mercadería desde una ferretería
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 14º y arrancó la temporada con una aceptable actuación en Australia
  3. 3. El tiempo para este domingo 8 de marzo en Santiago del Estero: rige alerta naranja por probabilidad de tormentas
  4. 4. Tras la muerte de Martín Maldonado en el barrio privado El Timbó, reclaman más de US$500.000 en inversiones
  5. 5. En menos de una semana lo denunciaron tres veces a Albarracín: ahora lo acusan de robar un celular en un kiosco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT