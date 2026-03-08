Mac Allister todavía no negocia su renovación con Liverpool y crecen los rumores sobre el interés del Real Madrid

El padre del volante campeón del mundo confirmó que el club inglés aún no lo llamó para extender su contrato, que vence en 2028. Mientras tanto, el Real Madrid aparece como uno de los principales interesados en ficharlo.

Hoy 18:19

El futuro de Alexis Mac Allister en Liverpool FC abre interrogantes. Aunque el mediocampista argentino tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028, su padre Carlos Mac Allister reveló que todavía no hubo contactos del club inglés para negociar una renovación, a diferencia de lo que ocurrió con otros compañeros del plantel. En ese escenario, vuelve a tomar fuerza el supuesto interés del Real Madrid.

El ex jugador explicó que el campeón del mundo con la Argentina national football team se encuentra “muy cómodo y feliz” en Liverpool, donde llegó a mediados de 2023 procedente del Brighton & Hove Albion FC. A sus 27 años, Mac Allister es una pieza clave en el esquema del entrenador Arne Slot, tal como también lo había sido durante el ciclo de Jürgen Klopp.

La situación llama la atención porque el club ya avanzó con otros jugadores que tenían contrato hasta la misma fecha. Uno de ellos es Ryan Gravenberch, quien recientemente extendió su vínculo hasta 2032. Algo similar ocurre con Dominik Szoboszlai, que también negocia una renovación con la institución inglesa.

Mientras tanto, el presente deportivo del Liverpool mantiene a Mac Allister enfocado en tres objetivos. En la Premier League, el equipo pelea por meterse en puestos de UEFA Champions League a falta de nueve fechas para el final del torneo. Además, sigue en carrera en la actual Champions, donde en octavos de final enfrentará al Galatasaray SK.

El tercer frente abierto es la FA Cup, competencia en la que los Reds ya están en cuartos de final luego de eliminar al Wolverhampton Wanderers FC. Con ese panorama, el mediocampista argentino transita una temporada decisiva en Inglaterra, mientras su futuro contractual empieza a generar cada vez más ruido en el mercado europeo.