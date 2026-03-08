“Ese modelo terminó”: el Gobierno cuestionó las políticas de género en su mensaje por el Día Internacional de la Mujer

En un comunicado y un video difundido por Casa Rosada, la gestión de Javier Milei sostuvo que durante años la causa fue utilizada para sostener “estructuras políticas millonarias”

Hoy 18:29

Por el Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy, 8 de marzo, el Gobierno publicó un mensaje en el que destacó que “durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó”, expresó a través de la cuenta oficial de X de Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Enfatizó, además, el cambio que la administración de Javier Milei produjo en el enfoque estatal hacia la fecha. En el comunicado oficial destacó que en la actualidad se busca “celebrar a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria”.

Como parte del mensaje institucional, un video divulgado en el mismo posteo profundizó en la postura adoptada por la actual administración. “Durante décadas, —dijo— una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política”. La comunicación gubernamental también abordó la creación del Ministerio de la Mujer en 2019, al afirmar: “no fue un avance, fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria”.

La crítica se extendió a las políticas estatales en materia de género y diversidad. Según el Gobierno, “las políticas de género y diversidad impulsadas desde el Estado se convirtieron en un negocio de pocos, mientras funcionarios de alto rango, intendentes y dirigentes políticos no daban el ejemplo”. De acuerdo con el video difundido, mientras estas agendas avanzaban, se agravaban otras problemáticas: “la inflación castigaba con mayor intensidad, la pobreza avanzaba, la inseguridad crecía y el esfuerzo de las argentinas valía cada vez menos. La agenda de género y el relato que la sostenía crecían año a año, pero las soluciones nunca llegaban”.

Al describir la nueva dirección, el Gobierno expuso: “Hoy el rumbo es claro: igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables”. El mensaje concluyó con una definición acerca del significado de esta fecha para la gestión actual: “el verdadero homenaje a las mujeres no es multiplicar estructuras políticas inútiles que nunca dieron resultados, es construir un país donde cada argentina pueda vivir segura, trabajar en libertad y progresar gracias a su propio esfuerzo”.

El año pasado, el mensaje oficial en la misma fecha había hecho foco en la crítica a la “cultura woke” y en la difusión de un descenso estadístico: según el Gobierno, en lo que iba hasta entonces de su mandato “bajaron los homicidios de mujeres un 20%”.