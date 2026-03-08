La Asamblea de Expertos aprobó la sucesión en una sesión extraordinaria tras el fallecimiento del ayatolá el 28 de febrero, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos e Israel.

Hoy 18:33

La Asamblea de Expertos de Irán designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo del país, en sustitución de su padre, el ayatolá Ali Khamenei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mojtaba Khamenei fue señalado en los últimos días como el principal candidato para suceder a su padre, quien murió el 28 de febrero durante el primer día de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La televisión estatal iraní confirmó que la sucesión fue aprobada tras una sesión extraordinaria del órgano encargado de elegir al líder supremo.

El liderazgo supremo reviste una importancia central en la república islámica, ya que otorga el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial. La designación de Mojtaba Khamenei permite visibilizar la continuidad de la dinastía religiosa y la consolidación del sector conservador dentro del aparato estatal.

Estados Unidos e Israel han intensificado las advertencias y presiones públicas respecto a la sucesión en Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo que Washington debía aprobar cualquier nombramiento: “Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, declaró este domingo. El régimen iraní ha reiterado que la elección del líder supremo es un asunto interno, mientras que la Casa Blanca insistió en que cualquier transición de poder en Irán debe considerar los intereses de seguridad regional.

Por su parte, el ejército israelí manifestó, a través de mensajes en farsi, que mantendrá sus ataques contra cualquier sucesor del líder fallecido y quienes participen en su elección. “La mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”.

La designación de Mojtaba Khamenei ocurre en un momento de alta tensión regional, tras el fallecimiento de Ali Khamenei, quien ocupó el cargo de líder supremo durante más de tres décadas y concentró el poder político y religioso en Irán. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, la Asamblea de Expertos tomó la decisión en una sesión convocada de emergencia, siguiendo el protocolo previsto para la sucesión.

Mojtaba Khamenei, de 54 años, es conocido por su influencia en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su cercanía con los sectores más conservadores del clero chiita.