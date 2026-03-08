Nediani participó en la Fiesta Litúrgica de Mama Antula

El intendente de La Banda estuvo presente en la misa celebrada en la parroquia Cristo Rey junto al Cardenal Vicente Bokalic Iglic y el padre Gastón Cuello, en conmemoración de la primera santa argentina.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó en la Fiesta Litúrgica de María Antonia de Paz y Figueroa también conocida como Mama Antula, que se celebró el día sábado en la parroquia Cristo Rey.

La misa fue presidida por el Cardenal Vicente Bokalic Iglic y el padre Gastón Cuello dónde participaron una importante cantidad de fieles y autoridades del Ejecutivo Municipal.

La Fiesta de Santa Mama Antula, primera santa argentina, se celebra el 7 de marzo (aniversario de su fallecimiento en 1799) con actividades centrales en Villa Silípica, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Este año los festejos incluyeron peregrinaciones, misas y bautismos, entre otras actividades, bajo el lema “Caminemos junto a Mama Antula”.

El intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente sobre esta importante celebración católica: “Hemos sido invitados por el sacerdote, por el presbítero Gatón Cuello, que es el párroco de la Iglesia Cristo Rey, a participar de la Fiesta Litúrgica de Mama Antula.

Es decir, el día 7 de marzo ha sido nombrado cómo Festividad de Mama Antula en todo el mundo, así que estamos muy agradecidos con el Padre Gastón por el trabajo que venimos haciendo, entre el municipio y esta parroquia y con todas las parroquias de la ciudad de La Banda.

También es importante recordar que mañana es el Día Internacional de la Mujer y me parece que es una buena oportunidad para que a través de la fé reflexionemos, ya que el día de la mujer no es un día festivo sino es un día de conmemoración y de reflexión.

Esta es una de las oportunidades que tenemos a través de la fé para acompañar a todas las mujeres del mundo, conmemorando su día.

Así que estoy muy contento y muy agradecido por la invitación y vamos a participar en la celebración de la misa que también va a ser concelebrada con el Cardenal Vicente Bokalic Iglic.

Por su parte, el padre Gastón Cuello, destacó: “Celebrar a Mam Antula en el contexto este del Día Internacional de la Mujer es saber que la Iglesia necesita de la mujer, que la iglesia está compuesta por muchas mujeres y ésta fue una mujer audaz, como son todas nuestras mujeres santiagueñas.

Uno si dice, esta mujer parece hombre, y parece padre y madre, Mamantula tenía ese coraje, ese valor de salir para una tarea que era todo de hombre.

Mira lo hermoso que es seguir recuperando y reivindicando la tarea y el rol de la mujer. Tanto en lo religioso, en lo civil, en lo político, en lo económico, la mujer va buscando y va ganándose esos lugares.

Esto también nos ayuda para hacer una mirada bien general, porque si todo es de hombre nomás, queda algo que falta.

En una familia, en una casa, siempre está el varón y la mujer. Y Dios por algo nos ha creado varón y mujer para formar una familia.

Entonces, en este día que estamos celebrando a nuestras amigas, saludamos a todas las mujeres en su día que va a ser mañana y aprovechamos para rezar por ellas en esta fiesta litúrgica de Mamantula.

Finalmente, quiero agradecer la presencia del intendente Roger Nediani y de las autoridades municipales que se llegaron para compartir esta importante celebración”.