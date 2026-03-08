Se desarrolló con éxito el encuentro “Sound Tur LB” en la plaza Belgrano

Más de 50 artesanos y emprendedores participaron con juegos didácticos, números artísticos y actividades por el Día Internacional de la Mujer.
En el marco de las actividades programadas por la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Banda para este fin de semana, se realizó con éxito el encuentro recreativo y comunitario “Sound Tur LB”.
El mismo se desarrolló el sábado a la tarde en la plaza Manuel Belgrano y contó con la participación de más de 50 artesanos y emprendedores. También hubo un sector de juegos didácticos para niños y números artísticos.
Según se informó, esta actividad tuvo como fin generar un espacio de encuentro para disfrutar, compartir y apoyar el talento local. Cómo así también celebrar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
El encuentro fue conducido por Pablo Marabito y contó con la participación del DJ Marce Gómez y la Academia de Ritmos Urbanos “Superiority” a cargo del profesor Héctor Argañaraz que funciona en el salón de la parroquia Nuestra señora de La Salette.