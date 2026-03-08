Se desarrolló con éxito el encuentro “Sound Tur LB” en la plaza Belgrano

Más de 50 artesanos y emprendedores participaron con juegos didácticos, números artísticos y actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Hoy 18:39

En el marco de las actividades programadas por la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Banda para este fin de semana, se realizó con éxito el encuentro recreativo y comunitario “Sound Tur LB”.

El mismo se desarrolló el sábado a la tarde en la plaza Manuel Belgrano y contó con la participación de más de 50 artesanos y emprendedores. También hubo un sector de juegos didácticos para niños y números artísticos.

Según se informó, esta actividad tuvo como fin generar un espacio de encuentro para disfrutar, compartir y apoyar el talento local. Cómo así también celebrar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

El encuentro fue conducido por Pablo Marabito y contó con la participación del DJ Marce Gómez y la Academia de Ritmos Urbanos “Superiority” a cargo del profesor Héctor Argañaraz que funciona en el salón de la parroquia Nuestra señora de La Salette.