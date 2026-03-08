Se dictará el taller “Canva + IA” para principiantes en la Casa del Bicentenario

La capacitación presencial está orientada a emprendedores, docentes y personas interesadas en potenciar sus contenidos digitales con herramientas de diseño e Inteligencia Artificial.

Hoy 18:42

Con el objetivo de brindar herramientas prácticas para mejorar la comunicación digital, comenzará en marzo el taller presencial “Canva + IA (para principiantes)”, una propuesta formativa orientada a emprendedores, docentes y personas interesadas en optimizar su tiempo y potenciar sus contenidos mediante el uso de Inteligencia Artificial.

La capacitación se desarrollará en la Casa del Bicentenario, ubicada en Besares y Garay, y contará con dos comisiones: los días viernes de 19 a 21 (inicio 6 de marzo) y los sábados de 10 a 12 horas (inicio 7 de marzo).

El taller tiene una duración de cuatro encuentros de dos horas cada uno y es de carácter arancelado. La modalidad será práctica, permitiendo a los asistentes trabajar en sus propios proyectos mientras incorporan herramientas concretas para el diseño digital.

Durante las clases se abordará el uso de Canva para la creación de flyers, publicaciones para redes sociales y presentaciones profesionales, sumando además recursos de Inteligencia Artificial para la generación de textos e imágenes. Se incluyen computadoras y acompañamiento personalizado. Los cupos son limitados.

El taller estará a cargo de la profesora de Tecnología Sonia Mariela Gerez. Para finalizar, las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 3855823707.