Escándalo en Perú: acusaron a un jugador argentino de racismo

El brasileño Cristiano da Silva denunció que el delantero argentino Franco Coronel le habría dicho un insulto racista durante el partido. La liga activó el protocolo y el caso ya está en manos de la Comisión Disciplinaria.

Hoy 19:25

Un fuerte escándalo sacude al fútbol peruano tras el triunfo de Sporting Cristal por 3-1 ante Alianza Atlético. El defensor brasileño Cristiano da Silva acusó al delantero argentino Franco Coronel de haberle dirigido un insulto racista durante los minutos finales del encuentro, lo que desató una fuerte polémica y motivó la intervención de las autoridades del torneo.

Según trascendió en medios peruanos, el episodio ocurrió después del tercer gol del conjunto celeste, convertido a los 96 minutos para sellar la victoria. En ese momento, Coronel le habría dicho al defensor la frase “cé un macaco” (“eres un mono”), lo que provocó la inmediata reacción del futbolista brasileño dentro del campo de juego.

Tras el supuesto agravio, Da Silva acudió primero a advertir a la jueza de línea y luego al árbitro principal. El juez decidió activar el protocolo contra actos discriminatorios, lo que generó un clima de máxima tensión en el cierre del partido, con empujones, discusiones y un fuerte cruce entre jugadores de ambos equipos.

La situación continuó incluso después del pitazo final. En la zona de vestuarios, el defensor brasileño fue a buscar explicaciones al delantero argentino, lo que generó un nuevo momento de tensión que obligó a la intervención de otros protagonistas para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Con el caso ya instalado en el ambiente del fútbol peruano, la Liga de Fútbol Profesional Peruana informó que el hecho será investigado por la Comisión Disciplinaria, que deberá analizar las pruebas disponibles para determinar si corresponde aplicar sanciones.

Desde Sporting Cristal también difundieron un comunicado oficial en respaldo a su futbolista. El club expresó su “más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva” y pidió a las autoridades deportivas que investiguen con rapidez y que, en caso de confirmarse los hechos, se apliquen las sanciones correspondientes.