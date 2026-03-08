Santilli prepara otra gira provincial para respaldar las reformas de Milei

La prioridad del ministro del Interior será consolidar la agenda política, indicaron desde su entorno.

Hoy 19:56

El Gobierno de Javier Milei busca profundizar el rumbo de su gestión, luego del éxito que significaron las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde lograron aprobar todos los proyectos que buscaban. En ese camino, fue clave el apoyo de los gobernadores a través de sus diputados y senadores.

Un funcionario que cobró protagonismo fue el ministro del Interior, Diego Santilli, que encabezó una recorrida por las provincias, pero también encuentros en Casa Rosada con los mandatarios provinciales. Incluso se reunió con algunos muy opositores como el pampeano Sergio Ziliotto.

Ahora, en el inicio del tercer año de mandato del Presidente y con un Congreso mucho más favorable al Gobierno, Santilli buscará reforzar su labor junto con el mensaje del ejecutivo.

A partir del 15 de marzo el ministro del Interior retomará los encuentros con mandatarios provinciales. “La prioridad de Diego es consolidar la agenda política”, indicaron en su entorno. Antes, colaborará con la planificación legislativa.

Será un trabajo similar al que realizó durante los últimos meses en la discusión de las principales iniciativas impulsadas por Milei en el Parlamento. En el Ministerio del Interior señalan que la estrategia consiste en mantener un contacto permanente con las provincias para garantizar respaldo político y evitar tensiones en el tratamiento de los proyectos clave.

La nueva ronda de encuentros buscará profundizar los vínculos que Santilli ya había tejido a fines de 2025, cuando llevó adelante una intensa agenda de viajes y reuniones con gobernadores para apuntalar el debate por el Presupuesto y otras iniciativas económicas del Ejecutivo.

En ese momento, el ministro llegó a reunirse con una veintena de mandatarios en pocas semanas y combinó visitas a distintas provincias con encuentros en la Casa Rosada. La estrategia incluyó desembarcos en distritos de distinto signo político, con el objetivo de ampliar la base de diálogo del Gobierno.

En la Casa Rosada aseguran que esa lógica de negociación política con las provincias seguirá siendo central durante este año, sobre todo por la agenda en el Congreso que tiene prevista Milei para este año. Según anunció el mandatario, se presentarán 90 reformas. La intención del Gobierno es sostener la articulación con los gobernadores para avanzar con esos cambios.

Destacan que el ministro del Interior viene consolidando un rol clave como articulador político entre el Gobierno nacional y las provincias. Desde su llegada al gabinete de Javier Milei, el funcionario mantuvo una agenda intensa de reuniones con mandatarios para asegurar apoyos en el Congreso y avanzar con los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Esa estrategia comenzó a desplegarse a fines de 2025, cuando Santilli inició una ronda de encuentros con gobernadores con el objetivo de construir mayorías legislativas para las reformas oficiales. La agenda incluyó reuniones en la Casa Rosada y viajes a distintas provincias, con el foco puesto en consolidar respaldos políticos para el Presupuesto y otras iniciativas económicas.

En ese esquema, el titular de Interior se reunió con jefes provinciales de distintos espacios políticos, entre ellos Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Gustavo Sáenz en Salta, además de mantener encuentros con mandatarios peronistas -no kirchneristas- como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. En el Gobierno consideran que ese vínculo directo con las provincias fue clave para destrabar negociaciones parlamentarias y facilitar el avance de la agenda oficialista.

Además del respaldo legislativo, en esas conversaciones también aparecieron reclamos de los gobernadores vinculados a la reactivación de obras públicas, la situación de las cajas jubilatorias provinciales y la distribución de recursos federales. En Balcarce 50 aseguran que el objetivo es mantener abierto ese canal de diálogo para evitar conflictos con las provincias en momentos clave del calendario legislativo.

Con ese antecedente, en el oficialismo anticipan que la nueva gira de Santilli buscará profundizar el vínculo político con los mandatarios provinciales y garantizar el acompañamiento a los proyectos que el Gobierno planea enviar al Congreso en los próximos meses.